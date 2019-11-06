İSTANBUL (AA) – Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes, lojistik çözümleri sunan Amazon Lojistik'i Türkiye'de hizmete açtıklarını belirterek, "Türkiye'deki satış ortaklarımızın Amerika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına da satış yapabilmeleri için 'global satış' hizmetimiz var. Hedefimiz, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak." dedi.

Türkiye'deki operasyonlarında bir yılı geride bırakan Amazon.com.tr, Türk KOBİ'leri bir araya getirdiği ilk satıcı toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ootes, Amazon'un, küçük ya da büyük her ölçekteki işletmenin gelişimini desteklediğini ifade etti.

Ootes, işletmelerin işlerini büyütmeleri için yeni hizmetler geliştirmekten büyük heyecan duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amazon.com.tr olarak haziran ayında KOBİ'lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalarla Türkiye'den Avrupa'ya ihracat hizmeti başlattık. Ekimde duyurduğumuz gelişmiş lojistik çözümleri sunan Amazon Lojistik hizmetiyle ise yeni müşterilere ulaşmanın yolunu açtık. Şimdi sırada Türkiye'deki satış ortaklarımızın Amerika (ABD, Kanada, Meksika), Asya-Pasifik (Japonya, Hindistan, Avustralya, Singapur), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Birleşik Arap Emirlikleri) pazarlarına da satış yapabilmeleri için 'global satış' hizmetimiz var. Türk KOBİ’leri artık bu pazarlarda da satış yapabilecek. Hedefimiz, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak."

Gerçekleştirdikleri hizmetlerin tamamının Türk işletmelerine verdikleri önemin bir göstergesi vurgulayan Ootes, "Türkiye'deki satıcıların işlerini büyütmelerini, müşterilerimizin ise Amazon'da aradıkları her şeyi bularak mutlu alışveriş deneyimi yaşamalarını çok önemsiyoruz." dedi.

– "Hedefimiz, Türk KOBİ'lerinin işlerini büyütmelerine yardımcı olmak"

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott da Amazon.com.tr olarak Türkiye'deki işletmelerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Marriott, "Hedefimiz, Türk KOBİ'lerinin favori satış kanalı olmak. Bu toplantı da KOBİ'lerin e-ihracatla büyümelerini sağlamak ve uluslararası arenada satışlarını artırmaları için önemli bir araç. Amazon'un gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarladığımız e-ihracat programıyla Türk KOBİ'lerinin işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Avrupa'ya e-ihracatın, Türk KOBİ'leri için çok önemli bir fırsat ifade ettiğini kaydeden Marriott, "Amazon Lojistik ile de Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat hizmetinden faydalanıyor. Ayrıca kullanıcılarımız, Amazon'un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebiliyor." şeklinde konuştu.

Amazon.com.tr'nin sunduğu yeni fırsatlar ve e-ihracatla satışları artırmanın yollarının paylaşıldığı satıcı toplantısına yaklaşık 150 KOBİ katıldı.

Toplantıda, KOBİ'lere Amazon'un Avrupa "pazar yerlerinde" satışta başarılı olmalarına yardımcı olacak araç ve kaynaklardan nasıl yararlanacakları anlatıldı.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Marriott ve Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Hartmut Fink, e-ihracat ve Amazon Lojistik gibi yeni hizmetler hakkında KOBİ'lerin sorularını yanıtladı.