“Hedeflere varmak için her şeyi yapacağım”
SİVAS (AA) – Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Mamadou Samassa, takımın başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.
Kırmızı-beyazlı ekibin, yeni sezon öncesi Fransız ekibi Troyes'tan transfer ettiği Malili kaleci Samassa, kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
Açıklamasında, "Taraftarlarımız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. En verimli ve en iyi şekilde sahaya çıkacağım." ifadelerini kullanan Samassa, kırmızı-beyazlı ekipte bulunmaktan mutlu olduğunu kaydetti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ve kulüp yöneticilerine teşekkür eden Samassa, "Türkiye'de futbol oynamak istiyordum. Demir Grup Sivasspor, bana ilgi duydu ve bu ilgiliye olumlu karşılık verdim. Buraya gelmeden önce Fousseni Diabate ile görüştüm, gereken bilgileri bana aktardı. Rahat bir şehir olduğunu söyledi. Kulübün ailesel bir yapısının olduğunu belirtti ve ben de buranın tam bana göre olduğuna karar verdim. Demir Grup Sivasspor'a katıldım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.
Samassa, transfer sürecinde 2-3 günlüğüne Sivas'a geldiğini vurgulayarak, "Sivas'ta bazı taraftarlarımızla tanıştım. Çok sıcak olduklarını ve futbola çok ilgi duyduklarını gördüm. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Taraftarlarımız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle bir kaleci görecekler sahada. En verimli ve en iyi şekilde sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.
Kamp sürecini de değerlendiren Samassa, şunları kaydetti:
"Kampta dördüncü günümüz, her şey çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet ilk geldiğimde beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yurt dışına ilk kez transfer oldum. Ön yargılarım vardı. Burada bir aile yapısı var, bundan çok büyük zevk duyuyorum. Takım arkadaşlarımla ve hocamızla hedeflerimizin arkasında olacağız ve ben de o hedeflere varmak için her şeyi yapacağım. Sezon boyunca taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Maçlarımızda stadyumu doldurun çünkü en büyük desteğimiz sizsiniz. Sizler olmadan biz de bir şey yapamayız. Sizler tribündeki yerinizi alın ki bizler de sahada başarı gösterelim. Taraftarlarımızın sayesinde güzel bir sezon geçireceğiz."
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