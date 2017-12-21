Hediye etti, işi oldu

Konyaaltı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Duygu Yasak, portakalın kabuklarından yaptığı çiçek şeklindeki bir buketi, arkadaşının açılışını gerçekleştirdiği iş yerine hediye olarak götürdü. Farklı bir çalışma gören katılımcılar hediyeyi çok beğendi ve kendileri de istedi. Bu kadar büyük ilgi beklemeyen Duygu Yasak, portakal kabuklarından yaptığı ürünleri sosyal paylaşım sitesi üzerinden de paylaştı. Binlerce sipariş alan Yasak, isteyene portakal kabuklarından kalan meyvelerin suyunu da ikram ediyor. Yasak, yaptığı onlarca objeleri bir iş yerinde de satışa çıkardı. Duygu Yasak, dedelerinin toprakla buluşturduğu portakal fidanlarının meyvesini dördüncü nesil olarak farklı bir konseptle vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

“ARKADAŞINA HEDIYE OLARAK GÖTÜRMÜŞTÜ”

Portakalın kabuklarından dekoratif sunumlar yaptığını dile getiren Yasak, “İlk yaptığım çiçek şeklindeki konsepti arkadaşımın iş yerine açılış hediyesi olarak götürdüm. Doğal ve canlı renkler olduğu için çok olumlu tepkiler aldım. Üretim yapmam için telkinde bulunuldu. Son olarak sosyal medya aracılığıyla paylaşınca ilgi daha da arttı. Üst üste siparişler gelmeye başladı. Ben de devamını getirmeliyim diye düşündüm” dedi.

Talepler üzerine tasarımlarını çeşitlendirdiğini kaydeden Duygu Yasak, “Dalındaki en küçük portakalları alıp, kabuklarını soyuyoruz. Çiçek şekline getirip, fırınlıyoruz. Küçük bir dal parçasına takıp çeşitli buketler, aranjmanlar olarak kullanabiliyoruz” dedi.

“KABUĞU DEĞERLENDİRİYORUZ”

Antalya’nın simgelerinden portakalı değerlendirdiklerinin altını çizen Yasak, “Bir çok şehrin hediyelik simge ürünleri vardır. Ama Antalya’nın portakalını birçok kişi ağırlığından dolayı taşıyamıyor. Bizim ürünlerimiz kentimizin sembolik bir simgesi olabilir. Küçük portakalların kabuğunu değerlendirdiğimiz gibi, içindeki meyvesinin ya suyunu ya da halka halka dilimleyip kurutuyoruz. Bu kurumuş halkaları sıcak ve soğuk içeceklerin yanında sunumunu yapabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çöpe atılan portakal kabuğunu değerlendirdiklerini kaydeden Yasak, isteğe göre kullandıkları meyvenin de suyunu müşterilerine ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.