Hediye etti, işi oldu

Antalya’da bir kadın girişimci, arkadaşının iş yerine açılış hediyesi amacıyla portakal kabuklarından yaptığı çiçek aranjman ve hediyelik ürünlerle dikkat çekti. Büyün beğeni toplayan ürünlere kısa sürede binlerce talep geldi. Konyaaltı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Duygu Yasak, portakalın kabuklarından yaptığı çiçek şeklindeki bir buketi, arkadaşının açılışını gerçekleştirdiği iş yerine hediye olarak götürdü.