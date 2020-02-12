Hekim Yapı, 15. Bayi Toplantısı'nı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) – Hekim Yapı AŞ, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bayi Toplantısı’nın 15.'sinde KKTC'de bayileri ile bir araya geldi.

Hekim Holding açıklamasına göre, bayi toplantısına yurt içi ve yurt dışından gelen 90’ın üzerinde Hekim Yapı bayisi katılım gösterdi.

Organizasyonun ilk günü, Hekim Yapı çalışanları tarafından karşılanan bayiler, akşam yapılan Hoş Geldin Buluşması’nda düzenlenen yarışma ile ödüller kazandı.

İkinci gün, Türkiye genelindeki bayilerin kendi yaptığı projelerinin detaylarının anlatıldığı çalıştay ile başladı. Çalıştayda ayrıca HekimColorBoard kendinden renkli fibercement doğal çimento levhalarla ilgili olarak, Hekim Yapı uzman kadrosu tarafından tüm bayilere genel bilgilendirmeler yapıldı. Öğleden sonra Girne gezisi ile şehrin güzelliklerini keşfetmeye çıkan Hekim Yapı bayileri, akşam ise düzenlenen tavla ve bowling turnuvalarında kıyasıya bir mücadeleyle eğlenerek vakit geçirdi.

Organizasyonun üçüncü gününde, HekimBoard Pazarlama ve Satış Müdürü Aysun Ecin’in sunumuyla gerçekleşen ana toplantı, Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim’in hoş geldin konuşması ile başladı. Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Özge Hekim ise konuşmasında, yapı sektörü ve genel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hekim Yapı Pazarlama ve Satış Koordinatörü Abdullah Yaylı, 2019 yılında yapılan satış ve pazarlama faaliyetleri, sektörün genel değerlendirmesi, dünyadaki gelişmeler, genel işleyiş ve 2020 planları konusunda rakamlar ve grafiklerle bayileri bilgilendirdi. Özellikle ihracat konusuna ağırlık verdiklerini ve 2019 yılında çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini ileten Abdullah Yaylı, 2020 yılında da ihracat faaliyetlerini yaptıkları çalışmalarla artacağını belirtti.

Ana toplantı sırasında HekimBoard, HekimPanel, HekimPor ve ihracat bayilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bayi panelinde bayilik sistemi, bayilik sisteminin Türkiye’deki geleceği ve Hekim Yapı’nın bayilik sistemi konusundaki duruşu hakkındaki görüşler belirtildi. Panel, Pazarlama ve Satış Koordinatörü Abdullah Yaylı’nın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Ardından çeşitli kategorilerde dereceye giren bayilere, Hekim Yapı Pazarlama ve Satış Koordinatörü Abdullah Yaylı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Özge Hekim, Yönetim Kurulu Üyesi İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Aydan Hekim Denizoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hazır Yapı Grubu Üretim ve Yatırımlardan Sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Handan Hekim Seçkin, Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi. Bu yıl Öner Hekim Özel Ödülü ise tüm ürünlerde gösterdiği üstün başarı sebebiyle Özyangıncı Yapı Malz. İnş. Tesisat San Ve Tic AŞ'ye verildi.

Ana toplantı sonrasında Hekim Yapı bayileri gala gecesi düzenlendi. Sanatçı Serap Saray'ın sahne alması ile başlayan gala gecesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ciro birincisi bayilerle birlikte gerçekleşen pasta kesimi, tavla ve bowling turnuvası ödül töreni, gala gecesine özel çekilişle hediye dağıtılması etkinliği ile devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Sevcan Orhan da sahne aldı.