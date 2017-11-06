HEKİMLER İÇİN ANKET SONUÇLANDI

Konya Tabip Odası tarafından yaptırılan “Hekimler İçin Anket” çalışmasının sonuçları Novotel Konya’da yapılan basın toplantısı ile açıklandı. Konya Tabip Odası tarafından yaptırılan “Hekimler İçin Anket” çalışmasının sonuçları Novotel Konya’da yapılan basın toplantısı ile açıklandı. Basın toplantısına Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca ile birlikte oda yönetim kurulu üyeleri Dr. Melih Azap, Uzm. Dr. Yavuz Turgut Gederet ve ASARDA firmasından Ersin Öztürk katıldı. Dr. Seyit Karaca basın toplantısında yaptığı açıklamada, anketin 2017 yılı Mart ve Nisan aylarında bağımsız bir araştırma firması olan ASARDA tarafından Konya ilinde ve ilçelerinde 325 hekim ile yüz yüze görüşme ve online olarak Konya Tabip Odası için yapıldığını, Konya’ da görevli tüm hekimlerin %10’unun ankete katılımının sağlandığını dile getirdi. Anketi yaparken en önemli isteklerinin, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının sağlık çalışma ortamının ve ülkemiz sağlık hizmet düzeyinin daha da iyileştirilmesine katkı sunmak olduğunu belirten Dr. Karaca, anket sonuçlarının ve anketten elde edilen analizlerin Konya Tabip Odası adına ilgili kamu otoriteleri ile de paylaşılacağını söyledi. Başkan Karaca; “Konya’ da ilk defa yapılan bu anket sonuçlarına göre, hekimlerin yüzde 85’i çalıştığı kurumun mensubu olmaktan gurur duymaktadır. Yaklaşık yüzde 30’u kurumda altyapı ihtiyaçlarını yetersiz bulmaktadır. Hekimlerin yüzde 54’ü kendini enfeksiyon gibi riskler açısından güvende hissetmemektedir. Hekimlerin yaklaşık yüzde 90’ı e reçete ve ilaçların reçetesiz satılmamasını olumlu görmektedir. Son dönemde artan doktorlara karşı şiddet unsurlarını da göz önüne seren anketimizde şu sonuçlar ortaya çıktı. Hekimlere mesleki yaşamı boyunca sözlü, fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalıp kalmadıkları sorulduğunda her 4 hekimden 3’ünün şiddet olayı ile karşı karşıya geldiği görülmektedir. Maruz kalınan şiddet türlerinde ilk sırada sözlü şiddet gelmektedir. Ankete katılan 325 hekimin 416 şiddet olayına maruz kaldığı gözlenmiştir. Görüldüğü gibi sağlıkta şiddet günümüzün en büyük problemlerinden biri” dedi.