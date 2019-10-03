Helikopter simülatörlerine yerli yazılım
ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin simülasyon ve taktik çevre yazılımları yerli ve milli olarak üretildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik edilen ve HAVELSAN tarafından T129 Atak Helikopteri Simülatörü Projesi kapsamında geliştirilen Milli Taktik Çevre Simülasyonu (MTÇS), Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
MTÇS sistemi ile muharip platformlara ait simülatörlerin taktik eğitimleri için çok önemli unsurlar olan sanal kara, hava, deniz platformlarının davranışlarının modellenmesi ve böylelikle simülatörler için gerekli taktik ortamların hazırlanması hedeflendi.
Teslim edilen MTÇS sayesinde, simülatör kullanıcıları, kapsamlı taktik ve harekat eğitimlerini, güvenli bir ortamda, her türlü harp ekipmanını (silah, sensör, karşı tedbir, elektronik harp, haberleşme ve link sistemleri ve benzeri) kullanarak risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecekler. Bu kabiliyetle birlikte simülatörler sanal oyuncularla etkileşime girerek müşterek görev yapabilecekleri gibi karşı kuvvet olarak da rol oynayabilecek.
Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin simülasyon ve taktik çevre yazılımlarının yerli ve milli olarak HAVELSAN ve çözüm ortakları tarafından geliştirilmesi, Türk savunma sanayisinin simülasyon alanında kat ettiği mesafeyi de ortaya koydu.
MTÇS, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen Atak Tam Görev Simülatörü, Atak Kısmi Görev Simülatörü, S70 Blackhawk ve AS532 Cougar Helikopter Simülatörleri ile entegre çalışarak, Taktik Kontrol Merkezi'nde ortak eğitim yapabilme imkanı sağlayacak.
– Sürü sistemleri MTÇS altyapısını kullanabilecek
MTÇS sayesinde, daha önce kullanılan yabancı kaynaklı hazır, kapalı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre özelleştirilemeyen ürünler yerine, yeni projelerde yerli ve milli olarak geliştirilen bu ürün kullanılabilecek.
Aynı zamanda halen HAVELSAN tarafından geliştirilmesi devam eden otonom ve sürü sistemleri yazılımları MTÇS altyapısını kullanacak ve böylelikle sistemin yeniden kullanımına katkı sağlayacak.
MTÇS, gerçek zamanlı eğitim desteği, eğitim ihtiyacına göre senaryo oluşturabilme, kural tabanlı otonom davranış, varlık veri tabanına yeni parametrik platform ve alt sistemler ekleyebilme, arazi ve hava şartlarıyla etkileşim, simülatörlerden bağımsız münferit çalışabilme gibi özelliklere sahip bulunuyor.
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