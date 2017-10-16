Helin Palantöken’in babası yaşadığı acıya daha fazla dayanamadı
İstanbul Pendik’te dün okul çıkışında av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palantöken’in babası Nihat Palantöken Tuzla’daki evinde taziyeleri kabul etti. Başsağlığı arzu etmek için eve akın eden yakınları acılı babayı bir an olsun yalnız bırakmazken baş sağlığı evinde duygusal anlar yaşandı. Helin Palantöken için dualar eden sevenleri acılı babanın da acısını hafifletmeye çalıştı.
Yaşadığı acıya dayanamayan acılı baba bayıldı
Taziyeleri kabul eden acılı baba Nihat Palantöken yaşadığı acıya daha pozitif dayanamayarak bayıldı. Palantöken’in yere yığıldığı görebilen yakınları ise derhal yanında koşarak müdahale etmeye çalıştı.
“Benim evladım gitti, dalım gitti”
Kendinden geçmeden önce basın mensuplarına izah etme yapan baba Nihat Palantöken, “Benin içim yanıyor. Benim evladım gitti, dalım gitti. Bir ağaç bir dalla yaşamaz ben nasıl yaşayayım bir dalla. İki dalım vardı dalımın birini aldılar benden. Ben tek dalla nasıl yaşarım. Daha önce hiç bahsetmemişti kızım böyle bir şeyden. Bahsetseydi ben bırakır mıydım. Evimden dışarı çıkarmazdım” ifadelerini kullandı.
“Katil için idam istiyorum”
Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisine başsağlığı ziyaretinde bulunduğuna da değinen baba Palantöken, “Katil için idam istiyorum. Bayan sapıklarına idam istiyorum. En ağır suç oluşturan verilsin. Ben bunu Başbakana da söyledim, Bakana da söyledim. Siz isterseniz yasa çıkarırsınız dedim. Silahlar gizli satılıyor. Biz de mi silahlanalım” şeklinde konuştu.
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