“Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir Millet” sergisi açılıyor

ANKARA (AA) – YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ – Türk milletinin, istiklal ve istikbali için gösterdiği fedakarlıkları anlatan belgelerin yer aldığı "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi, yarın açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yarın bir anma programı düzenleyecek.

Program kapsamında, Türk milletinin, istiklal ve istikbali için, devletinin yanında yer alıp, göstermiş olduğu fedakarlıkları ihtiva eden 39 belgenin yer aldığı "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet” adlı sergi açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletin varlığına ve milletin birliğine kasteden dahili ve harici düşmanlar bulunduğunu belirtti.

Vatan topraklarında Türk hakimiyetinin başladığı bin yıllık dönemden bu yana düşmanların kullandıkları argüman ve yöntemler değişse de amaçlarının hiçbir zaman değişmediğine dikkati çeken Ünal, "Düşmanların bu çabalarını boşa çıkaran yegane unsur ise millet ve devletin maddiyatın ötesinde bir kutsiyette birleşmesi olmuştur. Devleti zor dönemlerde en fazla zafiyete düşüren ise harici düşmanlardan ziyade bunların içerideki uzantıları ve onlara hizmet eden yapılanmalardır." diye konuştu.

FETÖ yapılanmasının da "milletin milli ve manevi duygularını istismar ederek kendisini gizleyen dış uzantıların hain emellerini gerçekleştirmeye çalışan bir örgüt" olduğunu vurgulayan Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinsice sızdığı devletimize, devlet imkanlarını kullanarak yine devletimize ve milletimize büyük zararlar vermiştir. Bu örgüt, kirli amaçları uğruna vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü hiçe sayarak 15 Temmuz 2016’da hain bir darbe teşebbüsüne girişmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milletimiz tarihten aldığı ilham ve ferasetle cansiperane bir şekilde karşı koyarak, bu hainliği akamete uğratmakta muktedir olmuştur."

Orhan Şaik Gökyay'ın "Tarihin dilinden düşmez bu destan/Nehirler gazidir, dağlar kahraman/Her taşı yakut olan bu vatan/Can verme sırrına erenlerindir." dizelerini hatırlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz devletine, vatanına, ezanına ve bayrağına kastedenlere geçmişte ne türlü destanlar yazdıysa zaruret halinde yeni destanlar yazabileceğini bir kez daha 15 Temmuz gecesinde ispat etmiştir. 15 Temmuz gecesi, milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrı da şüphesiz ki necip milletimizin beslendiği tarihsel şuurda yatmaktadır. Geçmişe dönüp baktığımızda, milletimizin vatanperverliğini ve devlet sevgisini gösteren yüzlerce vakadan söz etmek mümkündür. Kurumumuz tarafından hazırlanan sergide de görüleceği üzere necip milletimiz kendi kutsalları konusunda fedakarlıkta hudut tanımadığını göstermekte ve bu hususta her zaman teyakkuz halinde olduğunu ispat etmektedir."

– "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet"in belgeleri

Sergide yer alan 1855 tarihli belgede, düşmanın Kars'ı kuşatması ve daha sonraki hücumları sırasında, Kars ahalisinin Osmanlı ordusu ile büyük küçük, kadın erkek hep birlikte gösterdiği vatan sevgisi ve cansiperane hizmetleriyle zaferin kazanılmasında nasıl etkili olduğu ifade ediliyor.

Belgede, hizmetleriyle zafer kazanılmasında hisseleri olan vatandaşların, üç sene boyunca vergiden ve askerlikten muafiyetleri ve bizzat yararlığı görülenlerin nişanlarla taltif edilmelerine yer veriliyor.

Adana'daki 3 Ekim 1854 tarihli belge ise Cerit Aşireti'nden Asiye adlı kadının, yanına aldığı bir miktar askerle Ordu-yı Hümayun'a katılarak, bulunduğu savaşlardaki cesareti ve güzel hizmetleri sebebiyle bir adet Altın Nişan verilmesine ilişkin bilgileri içeriyor.

Bir başka belgede de 1914'te Kayseri’den gönderilen telgrafta seferberlik ilanı üzerine ahalide fevkalade bir vatanperverlik hissi meydana geldiğinden bahsedilerek, herkesin askerlik şubelerine koştuğu bildiriliyor.

Sergide ayrıca, 29 Ekim 1896 tarihli, "Bazı hayalperestlerin fesat ve tecavüzlerine karşı her türlü fedakarlığı yapacakları ve Avrupa'nın teşvikleriyle teşkil olunan fesat komitelerin uygunsuz hareketleri infial uyandırdığından, devlet, millet ve vatan uğrunda canlarını vermeye hazır olduklarına dair Debre Sancağı Heyet-i İttihadiyesi Reisi ve azaları tarafından gönderilen telgraf sureti" de bulunuyor.

Belgeler arasında "Her biri ecdadımızın cesaret ve kahramanlığı sayesinde ele geçirilmiş olan ve muhafazası namusumuza emanet edilen mukaddes vatanımıza tecavüz eden düşmanları Allah'ın yardımıyla kahretmek emeliyle bu saatte binlerce halkın katıldığı mitingde, vatanın namusunun korunması için gönüllü kaydına başlanıldığı" ifadeleriyle Miting Heyeti adına Bozdoğan'dan gönderilen telgraf dikkati çekiyor.

Yakın tarihe ilişkin olarak 27 Mart 1944'teki bir belgede ise Askeri Temyiz Mahkemesi İkinci Başkan Vekili Tümgeneral Hüsnü Rıza Ünsal'ın 31 Mart 1909 asker isyanının bastırılmasına gönüllü olarak katıldığı bilgisi yer alıyor.