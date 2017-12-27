Her şey bir mektupla başladı: 78 kilo verdi
Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 190 kilo ağırlığındaki Tülay Önder, bir yıl önce Sağlık Bakanına yazdığı mektup sonrası olduğu ameliyatın ardından 112 kiloya kadar zayıfladı. Bir yıl önce 190 kilo ağırlığında olan Tülay Önder, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yazdığı mektubun ardından geçirdiği ameliyat sonrasında 78 kilo vererek 112 kiloya düştü. 126 kiloluk oğlu 14 yaşındaki Murat’tan daha zayıf hale dönüşüp şimdi bol gelen eski elbiselerini de çöpe atan 39 yaşındaki Önder, “Aynalara küsmüştüm.
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