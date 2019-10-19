Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Yücel Çilingir, Benhur İrçel, Abdullah İlik
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 13, Nihan Demirkol 4, Williams 20, Ervin 2, Vaughn 27, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 12
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 19, Gizem Sezer, Gamze Zeren 3, Ivankovic 13, Burke 20, Gülse Uğur, Perisa 5, Kübra İmren Siyahdemir, Barbee 8
1. Periyot: 16-23
Devre: 43-43
3. Periyot: 67-59
ELAZIĞ (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol'u 83-68 mağlup etti.
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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