“Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019” sona erdi
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezinin düzenlediği ve Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu AstroFest etkinliği, "Herkese Biraz Gökyüzü" temasıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, teleskoplarla gökyüzü gözlemleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, doğa gezileri ve yarışmalarla dolu 3 gün geçirdi.
Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, bu yıl ikincisi düzenlenen AstroFest etkinliğini Kapadokya'da gerçekleştirdi.
Çeşitli bölgelerden yaklaşık 200 kişinin katıldığı AstroFest etkinliğinde, 3 gün boyunca astronomi ve uzay bilimlerine karşı merakın artırılması hedefi doğrultusunda farklı etkinlikler yapıldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli ile TÜBİTAK temsilcisi Alp Akoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı AstroFest'te katılımcılar, eğlendirirken öğreten bilimsel bir kampı tecrübe etti. Festivalde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler hazırlandı.
Ayrıca, 27 Temmuz 2019'da da Konya-Kilistra bölgesinde bir günlük astronomi festivali gerçekleştireceği bildirildi.
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