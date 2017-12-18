Hesabı sorulacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimin yaptıkları hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Hem bu dünyada hem de ahirette, katliamların, zulümlerin, dökülen masum kanların hesabı muhakkak sorulur, sorulacaktır” dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen Şeb-i Arus programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.