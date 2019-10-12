“Hijyen Sağlıktır” projesiyle bin 200 kadına ulaşıldı
İSTANBUL (AA) – Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 26 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik “Hijyen Sağlıktır” projesi devam ediyor.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek “Hijyen Sağlıktır” projesi sürüyor.
2019 yılıyla birlikte Mersin, Muğla, Amasya, Kayseri, Sivas, Tokat, Konya, Erzurum ve Elazığ’da gerçekleştirilen “Hijyen Sağlıktır” projesi Giresun Dereli ve Bulancak ile Trabzon Sürmene bölgelerinde kadınlarla buluştu. Böylelikle yılbaşından bu yana 11 ilde 15 seminer hayata geçirilirken, proje kapsamında ulaşılan kadın sayısı bin 200’ü buldu.
Kadınlar, yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri eğitimlerde, yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi.
“Hijyen Sağlıktır” projesi ile 26 farklı bölgede 2 bin kadına ulaşılıp, hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. Proje, 2019 yılı sonuna kadar Van, Denizli, Aydın, Sakarya ve Çanakkale’de kadınlarla buluşacak.
– “Kadınlara eğitimle tüm
ev halkına ulaşacağız”
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, “Hijyen Sağlıktır” projesi kapsamında 2019 yılı başından itibaren Türkiye’nin 11 ilinde 15 eğitim gerçekleştirdiklerini belirterek, projede şimdiye kadar bin 200 kadına ulaştıklarını kaydetti.
Sultan Yılmaz, “Türkiye’nin birçok farklı bölgesine yayılan eğitimlerimizde kadınların genç-yaşlı fark etmeksizin yoğun ilgi ve katılımlarının olduğunu dikkatle izliyoruz. Bu ilgi sayesinde daha önce yıl sonu hedefi olarak belirlediğimiz 2 binden daha fazla kadına hijyen eğitimi vereceğiz. Kadınlarımızın katılımıyla farklı konularda yaptığımız eğitimler ile kendi evlerindeki tüm bireylere ulaşarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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