“Hindistan ile ilişkilerimizi her alanda ilerletmekten yanayız”
ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Hakan Tekin, Hindistan'ın yükselen bir küresel güç ve dost ülke olduğunu belirterek, "Hindistan ile ilişkilerimizi her düzeyde ve alanda karşılıklı yarar temelinde ilerletmekten yanayız." dedi.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Hindistan Teknoloji ve Ekonomik İşbirliği (ITEC) programı çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Tekin'in yanı sıra ITEC mezunları ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Tekin, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hindistan, yükselen bir küresel güç, dost bir ülkedir. Hindistan ile ilişkilerimizi her düzeyde ve alanda karşılıklı yarar temelinde ilerletmekten yanayız. Eğitim ve teknoloji alanındaki iş birliğimiz de ikili ilişkilerimiz için çok önemlidir." diye konuştu.
Türkiye'nin Hindistan'daki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini anlatan Tekin, Türkiye ve Hindistan şirketlerinin bu ve benzeri alanlardaki iş birliğinden de memnuniyet duyduklarını söyledi.
Tekin, iki ülkenin teknoloji alanında geçmişte birçok anlaşma imzaladığına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Hindistan'a yaptığı ziyarette de özellikle araştırma ve geliştirme alanında Türkiye'nin Hindistan ile iş birliği yapma arzusunun dile getirildiğini hatırlattı.
– "ITEC'te ayrılan kontenjan bu yıl 25'e çıkarıldı"
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya da 1964'te başlayan ITEC programı ile ülkesinin kalkınma deneyimini paylaşma imkanı bulduğuna işaret ederek, programın bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla da iş birliği içinde olduğunu, Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Karayipler ve Pasifik'te 161 ülkeyi kapsadığını kaydetti.
Büyükelçi Bhattacharyya, "Bugüne kadar ITEC'e Türkiye'den 350'yi aşkın kişi katıldı. Türk katılımcılar için ITEC'te ayrılan kontenjan bu yıl 20'den 25'e çıkarıldı." ifadesini kullandı.
Programın temelinde deneyim paylaşımının yattığını vurgulayan Bhattacharyya, sadece teknoloji ile sınırlı kalmadığını, eczacılık, işletme ve muhasebe gibi farklı alanları da kapsadığını aktardı.
Bazı ITEC mezunlarının Hindistan ile ilgili deneyimlerini, programın akademik ve iş yaşamlarına katkılarını paylaştığı etkinlik, geleneksel Hint dans gösterileri ve yemek ikramının ardından sona erdi.
Hindistan hükümeti tarafından 1964'ten bu yana finanse edilen program çerçevesinde Hindistan, kalkınma deneyimlerini gelişmekte olan 161 ülke ile paylaşıyor.
-
“Hindistan ile ilişkilerimizi her alanda ilerletmekten yanayız”
-
“Bankaların reel sektör gibi karlarından fedakarlık yapması gerekiyor”
-
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
-
Karaman'da babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
-
Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü
-
Başı plastik bidona sıkışan yavru köpeği vatandaş kurtardı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.