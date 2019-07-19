Hirfanlı'da Anadolu'nun 7 milyon yıllık doğa tarihi araştırılıyor
KIRŞEHİR (AA) – Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarındaki Kurutlu lokalitesinde 7 milyon yıllık Anadolu doğa tarihi ile ilgili kazı çalışmaları yapılıyor.
Kırşehir'in Kaman ilçesi Kurutlu köyü Lodalı tepesinde 2011 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan çalışma, daha sonra Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısına dönüştürüldü.
Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman'ın başkanlığında sürdürülen çalışmada bu yılki kazılar haziran ayı sonunda başlatıldı.
Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, kazı alanını ziyaret ederek Doç. Dr. Erkman'dan bilgi aldı.
Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Çalışır, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kurutlu lokalitesinde yaklaşık 7 milyon yıl öncesine ait doğa tarihinin araştırıldığını söyledi.
Bura ciddi buluntulara ulaşıldığını vurgulayan Çalışır, şöyle konuştu:
"Burası yüzey araştırmasıyla başlayan bir fosil kazısı. 2014 yılında Ahi Evran Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliği ve desteği devam ediyor. Buradan çıkarılan buluntular Ahi Evran Üniversitesinin laboratuvarlarına gidiyor. Orada teknik ve bilimsel çalışmalarına devam edilecek. Bulunan fosiller, üniversitedeki çalışmaları tamamlandıktan sonra arkeoloji müzemizde sergilenecek. Buradan çok ilginç fosiller çıkıyor. Fil, zürafa, at ve benzeri o dönemde yaşamış hayvanların fosilleri var. Yaklaşık 7 milyon yıllık bir tarihi gün yüzüne çıkarıyorlar. Hocamızın ve ekibinin emeğine sağlık."
Doç. Dr. Erkman da Anadolu doğa tarihinin araştırması açısından Kurutlu kazısının önemli olduğunu, yaklaşık 7 milyon yıl öncesine tarihlenen üst miyosen döneme ait hayvanların fosillerinin çıkarıldığını söyledi.
Omurgalılara yönelik fosillerin bulunduğunu ifade eden Erkman, "Bu yılki kazılarda yeni fosiller çıkardık. Biraz önce gerçekleştirdiğimiz kazıda bir yavru filin omurgasını çıkardık. Bir grupta da atlar vardı. Bunlar miyosen dönemi atlarıydı. İki üst çene, bir alt çene ve bir de muhtemelen bobit ailesine ait alt çene vardı." dedi.
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Hirfanlı'da Anadolu'nun 7 milyon yıllık doğa tarihi araştırılıyor
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