HIRSIZ ZANLISI İKİ GÜNDE YAKALANDI

İlçemiz Arıkören mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki şahsın evinde bulunan 22000 türk lirası pazartesi günü çalındı. İlçe jandarma ekiplerinin özverili çalışması ile fail 2 günde yakalanarak cezaevine konuldu. İlçemiz Arıkören mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki şahsın evinde bulunan 22000 türk lirası pazartesi günü çalındı. İlçe jandarma ekiplerinin özverili çalışması ile fail 2 günde yakalanarak cezaevine konuldu. Edinilen bilgiye göre tarlasını satarak parasını Arıkören’deki evine bırakan ve aynı gece Çumra’daki evinde kalan yaşlı kişinin Arıkören’de bulunan evinden gece geç saatlerde giren hırsız tarafından parası çalındı. 23 yaşında şüpheli M.E.K. ilçe Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonla üzerinde kalan 3 bin türk lirası ile birlikte yakalandı. 19 Bin türk liralık kısmını kendine kıyafet ve eğlence merkezlerinde harcadığını ifade eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu. Üzerindeki 3 bin türk lirası mağdur şahısa iade edildi.