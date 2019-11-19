Hisarcıklıoğlu, ERÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı
KAYSERİ (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çağa ayak uyduramayan şirketlerin kepenk kapatmakla yüz yüze kaldığını belirterek, "Bundan 10 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği kadar zengin olan, piyasanın tek sahibi olan bir telefon markasının ismini şimdi kimse hatırlamıyor bile. Çünkü çağa ayak uydurmadı. Duranın düştüğü bir devirdeyiz." dedi.
Hisarcıklıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulundu.
Herkesin zengin olmak istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmak istiyorsanız girişimci olmanız gerekir. Başka türlü zengin olamazsınız. Zengin olmanın ilacı girişimci olmaktan geçiyor ancak girişimcilik sadece zengin olmanın yolu değil, toplumsal dengeyi sağlamanın da bir yolu." diye konuştu.
Konuyla ilgili örnekler de veren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
"Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan 1990'a kadar dünyanın teknolojik ve askeri güç anlamında iki büyük süper gücünden birisiydi ama girişimcisi olmadığı için 1990 yılında tek bir kurşun atılmadan yıkıldı. Girişimcinin olmadığı yerde rekabet olmaz, kalite olmaz. Eğer bunlar da yoksa ilerlemeniz mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Almanya ve Japonya ise bugün dünyanın süper ekonomik güçleri arasına girdi. İkinci Dünya Savaşı'nın galibi 1990'da battı, mağlup ülkeleri ise bugün ilk 5'te yer alıyor. Bunu da girişimcilikle başardılar."
Ülkelerin artık girişimci çıkarmaktan çok girişimci ithal ettiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Amerika'daki Silikon Vadisi'nde bulunan şirketlerin yüzde 51'i ABD dışında kurulmuş. Yani ABD bile girişimci ithal ediyor, girişimciyi herkes tepesinin üstünde taşıyor." dedi.
Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Girişimci, sınırlarını aşan kimsedir. Eskiden uzay ABD ve Rusya'dan sorulurdu. Bugün girişimcilikle anılıyorlar. Girişimcilik hep bir hayalle başlıyor. Hayal kurmaktan korkmayın. Hayalleriniz en özgür olduğunuz alandır. Tabii ki iyi bir hayal kurmak başarılı olmak için yeterli değil. Hayalleri hedeflere çevirmek gerekiyor. Hayalleri hedeflere çevirmezseniz hayalperest olursunuz. Hedeflere ulaşabilmek için de çok çalışmak gerekiyor. Çalışmadan hedeflere ulaşmanın mümkünatı yok. Başarılı olmak için çok çalışmak da yetmiyor. İnovasyon yapman gerekiyor. Biz inovasyona yeni bir tanım getirdik. İnovasyon eski köye yeni adet getirmektir. Bize eskiden bir şey yapmak isteyince 'icat çıkarma' derlerdi. Şimdi, icat çıkarabiliyorsan, eski köye yeni adet getirebiliyorsan başarılı oluyorsun. Bundan 10 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği kadar zengin olan, piyasanın tek sahibi olan bir telefon markasının ismini şimdi kimse hatırlamıyor bile. Çünkü çağa ayak uydurmadı. Duranın düştüğü bir devirdeyiz. Harekette bereket vardır. Tek bir taksisi olmayan bir sistem şu an dünyanın en büyük taksi şirketi. Bu şirketin değeri 67 milyar dolar. Türkiye'nin en köklü şirketinin değeri ise 8 milyar dolar. Yıllarca çalışarak ancak 8 milyar dolara ulaşmış."
Konuşmasının ardından üniversite tarafından fahri doktora verilen Hisarcıklıoğlu'na cübbesini ERÜ Rektörü Mustafa Çalış giydirdi.
Hisarcıklıoğlu, ERÜ 2018 yılı bilim ve akademik teşvik ödüllerini alan personele plaketlerini verdi.
Törene, Hisarcıklıoğlu ve Çalış'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ve oda başkanları ile protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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