“Hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı”
ESKİŞEHİR (AA) – Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, "ZES markamız ile hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı. Özellikle gençlerin çok seveceğine inandığımız Türkiye'nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu Electrip, 'kullandığın kadar öde' seçeneğiyle elektrikli araçlarla ilgili bambaşka bir deneyim sunuyor. Geleceğin abonelik sistemlerine yönelik hizmetlere de şimdiden hazırız." dedi.
Salman, şirketin Eskişehir'de açtığı yeni ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimiyle abonelerine kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunarken, tüketici deneyimine odaklı yaklaşımıyla yenilikçi çözümler üreterek kent için değer yaratmayı sürdürdüğünü söyledi.
Türkiye'de yenilenebilir enerjinin öncüsü Zorlu Enerji'nin, elektrik dağıtım ve satışı alanında faaliyette bulunduğu, Afyon, Kütahya, Uşak, Bilecik ve Eskişehir illerini kapsayan Osmangazi bölgesine değer katmak için sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ettiğini aktaran Salman, şöyle konuştu:
"Zorlu Enerji olarak faaliyette bulunduğumuz Osmangazi bölgesine, dağıtım ve satış operasyonları kapsamında bugüne kadar 1 milyar liradan fazla yatırım yapıldı. İçinde bulunduğumuz bu hizmet binası için 3,2 milyon lira yatırım yaptık. Eskişehir'de toplam 118 arkadaşımızla en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eskişehir'de olduğu gibi yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimiyle abonelerimizin yanındayız. Hem müşteri deneyim süreçlerini hem de sistemimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Çağrı merkezi, web, online işlemler, e-Devlet gibi interaktif hizmet kanallarını devreye alarak ve ödeme kanallarının sayısını artırarak müşteri iletişim ağlarını genişletmeye devam ediyoruz."
Salman, bugüne kadar yapılan teknolojik yatırımlar, abone bilgi yönetim sistem iyileştirme ve geliştirmeleri sayesinde, tüketici işlemlerinde zaman kaybını minimuma seviyelere indirdiklerini de ifade etti.
– "Geleceğin abonelik sistemlerine hazırız"
Salman, Eskişehir'in sadece bugününe değil yarınına da yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Zorlu Enerji olarak faaliyette bulundukları bölgelerde sadece bugünü değil geleceği de düşünerek yatırım yaptık. Yoğun öğrenci nüfusun olduğu bir şehir olan Eskişehir'in yeni neslin istek ve beklentilerini yönetme konusunda ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Biz de yeni nesil bir enerji şirketi olarak geleceğin enerjisini bugüne taşımaya başlamış durumdayız. Bu anlamda yeni neslin tercihlerini yansıtan işlere imza atıyoruz. Örneğin bugün yeni nesil teknoloji faaliyetlerini çatısı altında toplayan ZES markamız ile hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı. İstasyonlarımız sayesinde Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgeleri arasında elektrikli araçlarla kesintisiz seyahat edilebiliyor. Yine özellikle gençlerin çok seveceğine inandığımız Türkiye'nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu Electrip, 'kullandığın kadar öde' seçeneğiyle elektrikli araçlarla ilgili bambaşka bir deneyim sunuyor. Sizin anlayacağınız, geleceğin abonelik sistemlerine yönelik hizmetlere de şimdiden hazırız."
-
Çin Milli Günü resepsiyonu
-
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
-
Kadına yönelik şiddeti tiyatro oyunuyla anlattılar
-
Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
-
13 yıldır kayıp olan zihinsel engelli ailesine kavuştu
-
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.