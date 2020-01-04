Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor
İSTANBUL(AA) – Honda, Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını açıkladı.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan modellerine özel iki ayrı kampanya seçeneği sunuluyor. Mart ayı sonuna kadar kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı sağlanabilen Honda Civic Sedan modelleri için ayrıca Garanti Bankası işbirliği ile 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit seçeneği de sunulabiliyor.
Honda’nın güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran CR-V modellerinde ise Garanti Bankası işbirliği kapsamında Ocak ayı boyunca 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sağlanıyor.
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Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor
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