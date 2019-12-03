Honda Civic ve CR-V'de yılın son kampanyası

İSTANBUL (AA)- Honda, Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için yılın son kampanyasını başlattı.



Honda’dan yapılan açıklamaya göre, standart versiyonlarında bulundurduğu geniş donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan modellerinde aralık ayı sonuna kadar kamu bankaları iş birliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı sunuluyor.



Honda’nın güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, konfor seviyesi ve şık tasarımı ile farklılaşan CR-V modellerinde ise aralık ayı boyunca 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay vade imkanı mevcut.