Honda’dan PCX125 ve Forza250 modellerine özel kredi kampanyası
İSTANBUL (AA) – Honda, ocak ayına özel başlattığı kredi kampanyası ile Scooter segmentinde yer alan PCX125 ve Forza250 modelleri için 19 bin TL’ye varan kredi kullanımına 24 aya kadar taksit seçeneği sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda’nın Scooter segmentinde yer alan motosiklet modellerinde ocak ayına özel kredi kampanyası başladı.
Satışa sunulduğu günden bu yana Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa pazarındaki satış adetleri ile rakiplerini geride bırakan Honda’nın Scooter segmentinde yer alan PCX125 modeli için ocak ayı boyunca yüzde 0,58 faiz oranı ile 24 ay vadeli 11 bin TL kredi kullanım imkanı ve aylık 499 TL’den başlayan taksit avantajı sağlanıyor.
Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 250 cc’lik motoru ile maksi scooter segmentindeki rekabeti kızıştıran Honda Forza250 modeline sahip olmak isteyenlere ise dcak ayı boyunca yüzde 0,40 faiz oranı ile 20 ay vadeli 19 bin TL kredi kullanım imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri ise 999 TL’den başlıyor.
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