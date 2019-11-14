İSTANBUL (AA) – Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Hopi’yi geliştirmek için 3 yıl çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte teknoloji geliştirmek bize mi kaldı diye düşündüğümüz günler oldu ama 2015’ten bu yana Hopi o kadar önemli bir noktaya geldi ki artık yediveren gibi doğuran bir iş haline geldi. Hopi 'perakendenin Spotify’ı' olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Boyner Grup açıklamasına göre, Türkiye’de mobil sadakat uygulaması sektörünü yaratarak geleceğin perakende teknolojilerini geliştiren Hopi, gelecek yıllarda geleneksel hale getirmeyi amaçladığı "Meet Up: Retail Now" etkinliğinin ilkini gerçekleştirdi.

Hopi Meet Up Retail Now buluşmasının açılış konuşmasını yapan Cem Boyner, Hopi’yi geliştirmek için 3 yıl boyunca çalıştıklarını hatırlatarak, "Bu süreçte teknoloji geliştirmek bize mi kaldı diye düşündüğümüz günler oldu ama 2015’ten bu yana Hopi o kadar önemli bir noktaya geldi ki artık yediveren gibi doğuran bir iş haline geldi. Hopi 'perakendenin Spotify’ı' olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

– "Alışverişlerin yüzde 40’ı internetten yapılmaya başlanacak"

Perakendede çok büyük tektonik değişiklikler olduğunu belirten Boyner, "Benim tahminime göre 4 senede alışverişlerin yüzde 40’ı internetten yapılmaya başlanacak. Bu oranın yüzde 45-50’yi de geçmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

– Kişiselleştirme devri bitiyor, devir duyuları anlama devri

Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, perakende sektöründe müşteriyi anlamanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, "Artık yıllardır anlatılan kişiselleştirmeden bahsetmiyoruz, duyulara ve duygulara hitap etmemiz gerekiyor. Müşteri mağaza içinde mutlu mu mutsuz mu, ona nasıl daha iyi hizmet verebilirim konusunu dert ediyoruz. Müşterilerin yüzde 81’i mağazaya gitmeden önce ‘online’da fiyat araştırması yapıyor. Yüzde 75’i kalite ve fiyatın paralel olmadığını düşünüyor. Deneyim çok daha önemli bir hale geldi." bilgilerini verdi.

– Hopi markalar ve müşteri arasında teknolojik bir köprü

Hopi’nin 7,8 milyon kullanıcısı ve 162 üye markadan oluşan dev koalisyonu ile müşteriyi anlamak için büyük veriyi anlamlandıran çok önemli bir köprü görevi gördüğünü anlatan Uçar, "Artık kampanya ile ürün satmak daha da zor. Alım gücünün azalması da bu durumun önemli bir etkeni. Mağazalar artık sadece vitrin olarak kullanılıyor. Markalar artık müşteriye kişisel kampanyalar, çözümler ve ayrıcalıklı hizmet sunmak durumunda. Hopi büyük datayı anlamlandırmak için her gün 40 farklı kaynaktan gelen 15 milyon anlık veriyi işliyor. Hopi bir teknoloji yani bir köprü ve ürün satmıyor, müşteriyi yönlendiriyor." şeklinde konuştu.

– Hopi 400 milyon Paracık kazandırdı

Perakende sektöründe müşteri sadakatinin önemine işaret eden Neslihan Uçar Çadırcı, Hopi’nin başarısını da bunun bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Hopi’nin en sadık kalınan markalar arasında Migros ve Yemeksepeti’nin ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Çadırcı, "2019 yılında Hopi’nin üstünden geçen alışveriş cirosunun 6 milyar TL olmasını bekliyoruz. Bu da 24 milyon işlem demek. Hopi ile bugüne kadar kullanıcılarımıza 400 milyon Paracık kazandırdık. Kullanıcılarımız bu Paracıkların 338 milyonunu yüzde 34 daha değerli şekilde 453 milyon olarak harcadı. Yani Hopi ile hem kullanıcı hem de perakendeci için daha akıllı ve avantajlı bir alışveriş ortamı yarattık." dedi.

– Datayı doğru yorumlayan markalar kazanacak

Migros Pazarlama İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, BP Türkiye Ülke Müdürü Martin Thomsen ve Boyner Genel Müdürü Eren Çamurdan’ın katıldığı panel oturumunda ise değişen müşteri motivasyonları karşısında data ve sadakat programlarından nasıl faydalandıklarından bahsedildi.

– E-ticarette Türkiye dünyadan hızlı büyüyor

Perakende Gurusu Douglas Stephens da, E-ticarette dünyada yüzde 22’lik bir büyüme gerçekleşirken, Türkiye’de oranın yüzde 37 olduğunu ifade ederek, "Türkiye’de internet alışverişi genç nüfusun fazlalığı nedeniyle daha hızlı büyüyor. Türkiye’de yaş ortalaması 31, Avrupa’ya göre 10 yaş daha genç." bilgilerini verdi.

Verinin önemine işaret eden Stephens, "Çok büyük ölçeklli global e-ticaret devleri tüketici davranışını analiz ediyor. Bu şirketlerin yaptığı en önemli şey veri akışını kontrol etmek. Biz daha herhangi bir ürünü sipariş etmeden isteyeceğimiz ürünün sevkiyatını başlatacak bir altyapı kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

– Mağazaların deneyim merkezine dönüşmesi gerekiyor

E-ticarette yolun daha başında olduğumuzu vurgulayan Stephens, "Online ekonomi şu an çok küçük, bu gelecekte büyük ölçüde değişecek. Günümüzde 1,9 trilyon dolarlık bir işlem gerçekleştirilirken, potansiyel 27 trilyon dolar." değerlendirmesini yaptı.

Mobil ticaretin 10 yılda 10 kat arttığını aktaran Douglas Stephens, "Gelecekte mağazalara gitme oranımız azalacak. Bu nedenle mağazaların insanlara deneyim sunan mecralar haline gelmesi, perakendecilerin ise veriyi iyi kullanarak tüketiciyle doğrudan ilişki kurmaları gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.