Hortum zeytinliklere zarar verdi

Çamdibi Mahallesi’nde çıkan hortum zeytinlik alanlarda etkili oldu. Hortumun geçtiği zeytinlikler adeta biçilmiş gibi bir görüntü aldı. Birçok ağacın dalları kırıldı. Zeytin hasadının devam ettiği şu günlerde meydana gelen hortum yüzünden zeytin çiftçisi zarara uğradı. Çiftçiler kırılan dalları ve sökülen zeytin ağaçlarını toplamaya başladı. Bölgede yüzlerce zeytin ağacının zarar gördüğü gözlendi.

Emrah Elmas