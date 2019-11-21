HUDER Eskişehir Şubesinden, TBB'ye “olağanüstü genel kurul” çağrısına tepki

ESKİŞEHİR (AA) – Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu, Türkiye Barolar Birliğini (TBB) seçimli genel kurula davet edilmesine tepki gösterdi.

Turhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güçlü ve en saygın meslek örgütlerinden biri olan TBB'nin, başkanı ve yönetim kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız bir kampanyayla yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

Bazı baro başkanlarının seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle başlattığı kampanyayı HUDER olarak kabul edilir bulmadıklarını belirten Turhanoğlu, "Sürecin bu şekilde yıkıcı bir dille tartışılmasının meslek saygınlığına zarar verdiğini, baroları ve özelinde meslektaşlarımızı kutuplaştırdığını düşünmekteyiz. Ayrıştırılmaya neden olan bu tür tavırlara hemen son verilmesi gerekmektedir." dedi.

Turhanoğlu, çağrıya ilişkin kampanyanın avukatlık meslek vakarına yakışmayacak üslup ve tehditkar söylemlerle yapılmasını doğru ve sağlıklı bulmadıklarını anlattı.

İki yıllığına seçilen birlik delegelerinin, 4 yıllığına seçilen TBB başkanı ve yönetim kurulunu olağanüstü seçimli genel kurula davet etmelerini meslek etiğine uygun bulmadıkları gibi yönetimlerin sağlıklı çalışmalarının imkanlarını da sabote edici bir kalkışma olarak gördüklerini aktaran Turhanoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkedeki 80 baro başkanının kendi aralarında aynı fikirde olmadığı bilinmekte iken TBB başkanının 80 baro başkanı ile aynı fikirde olması beklenilemez ancak tüm başkanların meslektaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması konusunda aynı fikirde olmaları zaruridir. Adalete, hukukun üstünlüğüne inanan meslektaşlarınız olarak bu olumsuz sürecin bir an önce gündemden çıkarılması, hep birlikte hukukun üstünlüğü için eş güdüm ve koordinasyon içinde diğer paydaş kurum ve kuruluşlar ile çalışılacağına inancımız tamdır."