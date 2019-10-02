Hüyük'te geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi
KONYA (AA) – Hüyük ilçesinde, eğitim kurumlarında geçici olarak çalışacak personel çekilen kurayla belirlendi.
Hüyük İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda İŞKUR'un toplum yararına program (TYP) kapsamında 9 ay süreyle görev alacak 21 temizlik işçisi ve 5 güvenlik görevlisinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.
Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından eğitim kurumlarında çalışacak personel belirlendi.
Kura çekilişi sırasında adaylar büyük heyecan yaşadı.
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