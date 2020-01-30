Hüyük'ten deprem bölgesine elektirikli ısıtıcı gönderildi
KONYA (AA) – Konya'nın Hüyük ilçesinden Elazığ depreminde mağdur vatandaşlar için elektrikli ısıtıcı temini için 87 bin 500 lira nakit para gönderildi.
Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük İlçe Belediyesi ve Hüyük Muhtarlar Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.
İki gün süren kampanyada Hüyük merkez ve bağlı dış mahallelerde toplanan nakit yardım miktarı 87 bin 500 liraya ulaştı. Toplanan yardım paraları ilçe merkezinde bulunan bir banka şubesi aracılığıyla AFAD'ın hesabına aktarıldı.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplanan bu paraları bankamız aracılığıyla AFAD'ın ilgili yardım hesabına yatırdık. Kampanyaya başta kaymakamımız ve tüm muhtarlarımız olmak üzere katkı sağlayan ya da sağlayamayan tüm mahalleleri sakinlerimize, yurtdışında ve gönlü burada olan tüm hemşerilerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan da, duyarlılık gösteren Hüyük halkına teşekkür etti.
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