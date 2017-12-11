Huzuru Kazdağları’nda buluyorlar
İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlere yakınlığı ve Balıkesir’in Edremit körfezindeki turistik olanaklar ile Kazdağları şehrin karmaşasından kaçmak isteyenleri gözde mekanı oldu. Kara yolu ve hava yolu ile Edremit’e gelen turistler bir yandan Kazdağları eteklerindeki termal tesislerde konaklarken, bir yandan da doğa yürüyüşleri ile Kazdağlarının yılın her ayında ayrı bir güzel olan manzaraları ve havası ile tanışma fırsatı buluyor.
Bölgede düzenli olarak doğa yürüyüşleri yapan Keşif Yolcuları Grubu’ndan Mustafa Şıvka, bölgenin yılın 12 ayında doğa yürüyüşlerine imkan sağladığını ve her seviyeden doğa yürüyüşü meraklısının Kazdağları’nda huzur bulacağını ifade etti.
Emrah Elmas
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