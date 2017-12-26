İBB ve İGDAŞ’tan Beyoğlu’ndaki iş hanı patlamasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ve İGDAŞ’tan akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi’nde bulunan bir iş hanının 5’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmişti. Patlama nedeni araştırılırken İBB ve İGDAŞ’tan yapılan açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı, söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımının olmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamalarda patlamanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.