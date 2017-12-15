İBS Anne ve Çocuk Fuarı ‘Kahraman Annem’ temasıyla başladı
Türkiye’nin güvenilir ve alanının önde gelen etkinliklerden olan İBS Anne ve Çocuk Fuarı (Aile Festivali İBS), renkli ve sürprizi çok içeriği ile İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Bu yıl 6’ncısı yapılan ve 17 Aralık tarihine kadar devam edecek aile festivali İBS’nin 2017 teması ise ‘Kahramanım Annem’ olarak belirlendi. Her sene çok sayıda ebeveyn ve çocuğun yoğun ilgi gösterdiği ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı İBS’nin bu yıl içeriği ise önceki yıllardan daha yoğun ve dolu olduğu vurgulandı. Fuarda 3 gün boyunca sergiler, atölye çalışmaları, sohbet buluşmaları ve yarışmalar gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca ebeveynlik halleri ve çocuğa yönelik yaklaşımları ile fark oluşturan pek çok ünlü anne ile uzman da fuar kapsamında yer alıyor.
”Aileler için yine büyülü bir dünya oluşturduk”
Fuar hakkında bilgi veren Boyut Grup Genel Müdürü Seçil Fida, ”3 gün boyunca ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Her zaman ki gibi keyifli, eğlenceli bir fuar bizi bekliyor. Ziyaretçilerimiz, her yıl olduğu gibi bu senede daha da büyüyerek sektörün en değerli oyuncularını, markalarını ve en yeni ürünlerini bulacaklar. Değer verdikleri uzmanlar, takip ettikleri ünlü anneler ya da psikologlar burada söyleşiler yapacak. Ziyaretçilerimiz onlarla buluşup sorularını cevaplayacak. Yazarlarımız imza günleri düzenleyecek, kitaplarını imzalayacak ve birlikte okumalar yapacaklar. Çocuklar için dört bir köşede onlarca atölye var. Her stantta içinde bambaşka bir dünya var. Aileler için yine büyülü bir dünya oluşturduk. Aile kurmayı hedefleyen çiftler, hamileler, yeni doğum yapanlar ve 3 yaşına kadar çocuğu olanlar bu fuardan çok faydalanacaklar. Ama bizim öyle annelerimiz var ki 8 yaşında birinci çocuğu ve 1 yaşında ikinci çocuğu var. 8 yaşındaki çocukta bu fuarda çok faydalanıyor ve eğleniyor”dedi.
Fida, konuşmasına şöyle devam etti: ”Organik besinler, organik kıyafetler, güvenli araçlar, oyuncaklar, kitaplar fuarda yer alıyor. Sanıyorum 8 yaşına kadar çok faydalanacaklar. 150 ile 200 arasında markamız bulunuyor. Kapıları saat 11.00’de açıyoruz, akşam 19.00’a kadar sürüyor. Herkesi fuarımıza bekliyoruz. Burada çok keyifli 3 gün geçireceğiz. Fuar, Pazar akşamı saat 19.00 kadar sürecek”.
Cengiz Küçükayvaz, çocuklarla drama yapacak
Festivalin renkli ve eğlenceli bölümü olan İBS Sahnede çocukları, birçok gösteri ve seyirci katılımına dayalı etkinlik bekliyor. Fuarda mini clubshowlar, illüzyon ve jonglör gösterileri, Jazz konseri, Jazz dansları ve animasyonlar öne çıkıyor. Özel olarak oluşturulan ‘Minik Yetenekler Sokağı’nda ise ‘kukla tiyatrosu’ bulunuyor. Festival kapsamında ünlü tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz da üç gün boyunca çocuklarla üretici drama çalışmaları yapacak.
17 Aralık’a kadar ünlü anneler ve doktorlar fuarda
Fuar, sohbet buluşmaları bölümünde bugünden itibaren 3 gün boyunca ünlü anneleri ve doktorları ağırlayacak. Kısa bir süre önce anne olan Akasya Asıltürkmen, ikinci defa anne olan Ceyda Düvenci, ikiz çocuk annesi Derya Özel, bir kız çocuk sahibi Ayşe Arman ebeveynlere hem deneyimlerini anlatacak hem de sorulara cevap veriyor olacak. İBS Sohbet buluşmalarının dikkat çekici uzmanları ise şöyle: Dr. Gökhan Mamur, Dr. Sema Demir, Dr. Aykut Coşkun, Dr. Elif Çakır, Pedegog Melek Kılıç, Uzman Psikolog Elif Saygın, Klinik Psikolog Yrd. Doktor Başak Demiriz ve Doktor Cevahir Tekcan.
Markalardan hediye ve indirim
Festivalin en ‘koşturmacalı’ bölümünü ise ‘Hazine Avı Yarışmaları’ oluşturuyor. Ebeveynlerin ve çocukların başrolünde olduğu eğlenceli yarışmaların kazananlarını ise, puset, oto-koltuğu, bebek yatağı, hijyen malzemeleri, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediyeler veriliyor. Fuarda Türkiye’nin güvenilir anne bebek çocuk markaları hem en yeni ürün ve hizmetlerini ebeveynlere tanıtacak hem de uyguladıkları festivale özel indirimlerle aile bütçesine katkıda bulunacak.
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