İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne AB ödülü
ANKARA (AA) – İç Anadolu Belediyeler Birliği ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, birliğin örnek çalışmalarıyla Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı olarak belirlendiğini bildirdi.
Yaşar yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin düzenlediği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, Strasburg'da etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.
Avrupa şehirlerinde ve bölgelerinde vatandaş katılımını bir araç olarak kullanarak, demokratik ve kucaklayıcı bir toplum oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerde Türkiye’den İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin çalışmalarıyla örnek gösterildiğini ve Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı ilan edildiğini bildiren Yaşar, ödülün Genel Sekreter Salim Çoruk tarafından alındığını kaydetti.
Başkan Yaşar adına ödülü alan İABB Genel Sekreteri Salim Çoruk ise açıklamada, "Bu güzel ödülü, İç Anadolu Belediyeler Birliğimiz, üye belediyelerimiz ve ülkemiz adına almaktan onur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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