İç Anadolu'nun bozkırından “alabalık” ihracatı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, denize kıyısı olmayan Kayseri'nin su ürünlerinde yıllık 9-10 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Kayseri'deki su ürünleri sektörünü tanımak ve tanıtmak amacıyla Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla mevkisinde program düzenlendi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de denize kıyısı olmayan şehirler arasında en fazla balık üreten ilk üç şehirden birinin Kayseri olduğunu söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bu durum, ihracatta ülkemize ciddi gelir sağlıyor. Elimizdeki resmi rakamlara göre şu anda 185 milyon yumurta üretiyoruz. Bunun yavruya dönüşümü 165-170 milyonlarda. İlimizdeki kapasitemiz son noktaya zorlarsak 30 bin ton civarında. Kayseri aynı zamanda su ürünleri mahsullerinden ihracat yapan önemli illerden biri. Kayseri, yıllık 9-10 milyon dolarlık ihracat yapan bir şehir. Su ürünleriyle protein ihtiyacını da karşılıyoruz. Su ürünlerinin katma değer kazanması gerek. Bu anlamda Kayseri'ye ciddi yatırımcıları da bekliyoruz. Biz, Kuzey Avrupa'ya balığın anavatanı gibi gözüken Norveç'e işlenmiş balık ihracatı yapmış bir ülkeyiz. Japonya'ya da balık ihraç ediyoruz."

Kayseri İli İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Ahmet Sermed de Uzunyayla mevkisinde Türkiye'nin yavru alabalık ihtiyacının yüzde 35-40'ının temin edildiğini ifade etti.