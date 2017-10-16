İçişleri Bakanlığı: ‘SİHA’lar son bir yılda 300’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi’

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Avrasya Bir Vakfı ve Avrupa Asya Birliği Türk Hesaplı, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Vakfı tarafından düzenlenen ‘Terörle Mücadele ve Son Gelişmeler’ konulu konferansta gündeme dair kayda değer açıklamalarda bulundu.

Türk emniyet güçlerinin ülke sınırları içinde ve sınırlara yakın bölgelerde giremediği hiçbir alanın kalmadığını ifade eden Mehmet Ersoy, “Cudi; Gabar, Kato, Bestler Dereler, Kutu Deresi, Tendürek, Ağrı Dağı her tarafa askerimizi konuşlandırdık. Çok ciddi şekilde alana etken olduk. Bugün var olan teröristleri teknolojiden şekilde istifade ederek bilhassa İHA’larla (İnsansız Hava Arabulucu), İKU’larla (İnsanlı Buluş Uçağı), SİHA’larla (Silahlı İnsansız Hava Aracı) içtikleri bir sigaradan nerede olduklarını buluyoruz. 6 bin metre yükseklikten aşağıda içtikleri sigaradan orada bir canlı olduğunu hissediyoruz. Teröristlerin büyük gruplar halinde eylem yapabilme potansiyellerini bitirdik. Saptama edildiklerini bildikleri için 2-3 birey geziyorlar. Lojistik takviye sağlayamıyorlar; kışlık yığınak yapamıyorlar. Bugün itibariyle nitelikli bir çatışmaya girme kabiliyetini Türkiye içinde bölücü terör örgütü baştan sona kaybetti” diye konuştu.

“Bu sene içinde şuana dek terör örgütüne katılım sayısı 91 veya 92 oldu”

Terör örgütü PKK’ya katılımların bu sene içerisinde 2016’ya oranla büyük bir düşüş gösterdiğini bildiren Bakan Yardımcısı Ersoy, “Şehirlerdeki bütün hakimiyetlerini kırdık. Dağlardaki yaklaşık olarak tüm görünürlüklerini kırdık. Bugün son olarak bu sene içinde şuana kadar terör örgütüne katılım sayısı 91 ya da 92 oldu. 2016 yılında bu sayı 600 civarındaydı. Vatandaş bu anlamda devletin kararlı duruşunu ve mücadele azmini gördükçe baştan devletine o güveni duymaya ve terörle, silahla bu işin bir yere varamayacağını tekrar kabullenmeye başladı” dedi.

“SİHA’lar son bir yılda 300’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi”

Çatışmaya girmeden ve tek bir şehit vermeden SİHA’lar ile teröristlerin etkisiz ayla getirildiğini vurgulayan İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şöyle konuştu: “Devlet kuvvetli olduğu vakit istihbarat elemanlarınızın sayısı da çoğalıyor size yardımcı olmak isteyen yurttaş da çoğalıyor. Hangi köye yiyecek içecek almaya gelecek olsalar yurttaş hemencecik ihbar ediyor. İHA’larımızı gönderiyoruz, bulundukları yeri tespit ediyor. Arkasından SİHA’lar hiç askerimiz çatışmaya girmeden, riske girmeden müdahale ediyor. SİHA’lar son bir yılda 300’ün üzerinde teröristi etkisiz ışık halkası getirdi. Tek bir şehit vermedik. Pek tahmin ediyorum oysa bu kış bittiğinde; önümüzdeki bahara ulaştığımızda, Türkiye içindeki varlığını düşündüğümüz terörist sayısını yüzlerle ifade edecek noktaya geliriz.”

“Tüm imamlar öğretmenlerden çıkıyor”

Konferansta FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) ile yapılan mücadeleye de değinen Ersoy, “Mağduriyet edebiyatının maksimum yapıldığı alanlardan bir her birine öğretmenler. ‘Öğretmenlerin elinde silah mı var’ suçlamalarıyla çok karşılaşıyoruz. Elimize geçen imamlar listesinde gördük ki; emniyetin imamı da hoca, mülkiyenin imamı da öğretmen, hakimin imamı da öğretmen, mühendisin imamı da hoca. Bütün imamlar öğretmenlerden çıkıyor” dedi.

“Az Önce 43 bin kişinin Bylock haberleşmelerindeki içeriği çözebildik”

Bylock kullanıcısı olduğu saptama edilen 102 bin kişinin tamamının pasaportlarını iptal ettiklerini ve bu kullanıcıların az önce 43 bininin haberleşmelerindeki içeriği çözebildiklerini bildiren Mehmet Ersoy, “102 bin Bylock kullanıcısının ad listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bize bildirdi. Demin 43 bin kişinin Bylock haberleşmelerindeki içeriği çözebildik. Çalışmalar devam ediyor. Ama 102 bin kişinin de pasaportlarını iptal ettik. İnsanların bir kısmının bundan haberi yok. Kimseye sen Bylock’çusun diyemiyoruz ama. Dediğiniz gün kaçacak ola ki. Devam etmekte olan adli bir soruşturma var. Önlem olarak ülkeden kaçmalarını engellemek için pasaportlarını iptal ettik” ifadelerini kullandı.

“36 bin 500 ulus personeli görevine iade edildi. Açıkta bekleyen halk personeli sayısı ise 24 bin”

Son olarak kamudan ihraç edilen, görevine iade edilen ve açıkta bekleyen millet personeli sayısını paylaşan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Ülkemizin toplam millet personeli sayısı 3 buçuk milyondur. Bugün için ihraç edilen halk personeli sayısı 113 bin. Son 10 yılda bu ülkede yapılan bütün KPSS’lerde (Ulus Personeli Seçme Sınavı) aldatma yapıldığını, mülakatlarda aldatma yapıldığını, güvenlik soruşturmasıyla aldığımız elemanlarda aldatma yapıldığını. O soruşturmaları yapanları bizatihi kendilerinin örgüt mensubu olduklarını dikkate alırsak, bu kadar büyük ihanete aleyhinde yaptığımız mücadelede ihraç ettiğimiz 113 bin rakamının çok da büyük bir rakam olmadığını siz de takdir edersiniz. Şuana kadar 36 bin 500 millet personeli görevine iade edildi. Halen açıkta bekleyen kamu personeli sayısı ise 24 bin. Bunların manâlı bir kısmı da emniyet ve milli eğitim camiasından olan millet” biçiminde konuştu.

Rıfat Fırat