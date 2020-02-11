İdlib şehidi Uzman Onbaşı Albayrak son yolculuğuna uğurlandı
KAYSERİ (AA) – Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın naaşı, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak babaevine getirilen 24 yaşındaki şehit İbrahim Albayrak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Kalem Kırdı Camisi'ne götürüldü.
Buradaki törene, şehidin ailesi, yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, askeri ve mülki erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen kardeşi Doğan ve diğer kardeşi Alperen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin fotoğrafını öpen Alperen Albayrak, "Sen soğuğu sevmezsin. Şimdi karın altında nasıl yatacaksın ağabeyim." ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.
Albayrak'ın naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde getirildiği Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.
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