İHA ekibi Cerablus’ta

Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin metrekarelik alan kontrol altına alınırken, Türkiye tarafından eğitilen Özgür Suriye Ordusu mensubu polis ve askerler Cerablus’ta güvenliği sağlıyor. Kentin nüfusu gerçekleşen huzur ortamının ardından 150 bine çıkarken, 19 olan okul sayısı 108’e çıkarıldı. Şu an Cerablus’ta 20 bin öğrenci eğitim alıyor. Türkiye tarafından kentin alt yapı çalışmaları gerçekleştirilirken, hastane yapımı da devam ediyor.

Ömer Çetin

