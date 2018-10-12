İHH'den Gazze'ye yardım çağrısı

KONYA (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, cuma namazı sonrasında Filistin'e destek eylemi yaptı.

Tarihi Kapu Camisi avlusunda toplanan grup adına basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, ambargo ve abluka altındaki Gazze'de insani dram yaşandığını söyledi.

Gazze Şeridi'ne 12 yıldır ambargo uygulandığını dile getiren Uysal, şunları ifade etti:

"Gazze'de sosyal çöküntü hayatın her alanında hissedilmektedir. Ekonomi ve altyapıdaki sıkıntılar özellikle sağlık ve eğitim faaliyetlerinde ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Şehirdeki içme suyu problemi her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden Gazzelilerin içinde bulunduğu sorunlar acil şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. İsrail ablukası nedeniyle insani yardımların alınmadığı Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çöküş yaşanmaktadır."

– Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İmaret Camisi’nde cuma namazı sonrası toplandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, yaptığı açıklamada, Gazze’de yıllardır abluka ve ambargo altında yaşamaya çalışıldığını hatırlattı.

İsrail'in sınırı kapatarak Gazze’yi açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:

"Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin’de zulmünü artıran İsrail’e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze’yi gündemlerine almalıdır. Bölgede ablukanın kalkması ve insanı yardımın girişi noktasında çaba sarf edilmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmeye devam etmektedir. Necip milletimizin yıllardır Gazzelilere olan desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır. Gazze için uluslararası mekanizmalarda herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımlarla işgali durdurmaya çağırıyoruz."

– Aksaray

İHH İnsani Yardım Derneği Aksaray Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, cuma namazı sonrası 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Aksaray Şube Başkan Vekili Şenol Korkmaz, grup adına yaptığı açıklamada, "Gazze'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. BM raporlarında, 'eğer ablukayı hafifletmek için bir şeyler yapılmazsa, Gazze'nin 2020'ye kadar yaşanamayacak bir yere dönüşeceği' vurgulanıyor." diye konuştu.