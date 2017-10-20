İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama’dan Mehmet Şireci’ye hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı Erzincan Temsilcisi Abdullah Aslan, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Doğu Anadolu Bölge Müdürü Suat Alev ve beraberindeki heyet, 26 Eylül 2017 tarihinde yapılan mülakatlar sonucunda AK Parti Erzincan İl Başkanı olarak görevlendirilen Mehmet Cavit Şireci’ye şanslı olsun ziyaretinde bulundular.

Yapılan görüşmede İhlas Haber Ajansı Erzincan Temsilcisi Abdullah Aslan, İhlas Haber Ajansı’nın, Türkiye’de görüntülü haber servisi yapan birincil özel ajansı olduğuna dikkat çekerek, İHA’nın yurt içi ve yurt dışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli çalışan 850’yi aşkın personeli ile günde ortalama 250 görüntülü, 2 bin de yazılmış ve fotoğraflı haber üretmekte olduğunu kaydederek, Ak Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Doğu Anadolu Bölge Müdürü Suat Alev ise yayın hayatına 22 Nisan 1970 tarihinde başlayan Türkiye Gazetesi’nin kuruluşundan bu güne sahibi ve yayınlama politikası değişmemiş tek ulusal gazete olarak faaliyetlerine devam etmekte olduğunu belirterek, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı yayınlama çizgisi, marka bilinirliği ve adaleli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir yayınlama organı olarak medya sektöründe yer almakta olduğunu aktardı.

öte taraftan 2008 yılında başlatılan ve 2009’da tamamlanıp pekiştirilerek kurumsallığı sağlanan “yeni içerik ve yeni görünüş” dahilinde gazetenin sayfa düzeni ve tasarımının tamamen yenilendiğini söyleyen Alev, Türkiye Gazetesi’nin, bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olarak, ev ve işyerlerine aracısız gazete dağıtımını yaptığını, Dünyada ise bilhassa A.B.D. ve Japonya’da çok yaygın olarak uygulanan elden dağılma sisteminin, okuyucu ile sağlam bir iletişim kurmakla beraber satmak istikrarı da getirdiğini belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama heyetine teşekkürlerini iletti.

Başkan Şireci konuşmasında, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlatan AK Parti’nin hazırlamakta olduğu yeni eylem planları ile yöresel gelişme konusunda önceliklerin sürdürüleceğini, sulanabilir alanların tamamının sulandığı, arazi toplulaştırma çalışmalarının bittiği, en ücra yerlere rahatlıkla erişilebilen, turizm imkânlarının çeşitlendiği, emek yoğun sanayilerin geliştiği, komşu ülkeler ilk olarak edinmek üzere dünya ile ticaretin arttığı bir ortamda Erzincan da da yerel dinamikleri daha pozitif harekete geçireceklerini bu kapsamda yeni özendirme sistemi, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile öteki bütün yardım mekanizmalarının bu niyet doğrultusunda tamlık içinde devreye sokulacağını aktardı.

Abdullah Aslan