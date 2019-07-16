İhtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes
ANKARA (AA) – Kızılcahamam'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenlendi.
Kızılcahamam Merkez Talebe Yurdu tarafından Kazım Karabekir Caddesi’nde açılan kermese, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, yurt yöneticileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Adak kesimi ve duanın ardından açılış kurdelesi kesildi, satışa sunulan ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.
Kermesin 1 hafta süreyle açık kalacağı belirtildi.
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