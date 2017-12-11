İki otomobil kavşakta çarpıştı: 8 yaralı
Kaza, saat 21.45 sıralarında Aksaray Caddesi ile Aslım caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Aksaray istikametine seyir halinde olan Davut K. idaresindeki 68 AH 005 plakalı otomobil ile merkez istikametine gelen Abdullah H. idaresindeki 58 FP 190 plakalı otomobil, kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulanan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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