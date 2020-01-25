İl Genel Meclisi üyelerine KOP tarım projeleri tanıtıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Genel Meclisi üyeleri, Konya Ovası Projesi (KOP) tarım projeleriyle ilgili bilgilendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Konferans Salonundaki toplantıda, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, tarım, hayvancılık, üretim ve tarımsal kalkınma projelerinin öneminden bahsetti.
Kırşehir’in KOP, "Kırsal Kalkınma" ve "Tarımsal Eğitim ve Yayım" programlarında kırsal dezavantajlı alanlarda sosyo-ekonomik şartların iyileştirilmesi, tarımsal ürünlerin katma değerli hale getirilerek üreticilerin gelir seviyelerinin arttırılması için destekleyici olduğunu anlatan Bostancı, şunları kaydetti:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının tarımda sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve yenilikçilik esasına dayanan katma değeri artırıcı etkisi olması ve bölge ihtiyaçlarını gözetmesi beklenen proje hazırlanmalıdır. Kırşehirli çiftçilerimizin daha modern tesislere kavuşması, yatırım yapmalı, daha rekabetçi işletmeler olmaları, KOP desteğiyle daha da ileri seviyelere ulaşmaları için çaba göstermekteyiz."
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de KOP kapsamına 2017 yılından bugüne kadar tarım ve hayvancılık konularında 24 proje sunduklarını ve bu projelerden 15'inin uygun görülerek yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
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