İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
KIRŞEHİR (AA) – İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ekim ayı olağan toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Akın, kentte işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik alınan kararların faydalı olduğuna inandığını söyledi.
Kırşehir'de işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla istihdamın da artırıldığını vurgulayan Akın, "Bilindiği gibi işsizlik en önemli sorunlarımızın başında geliyor. Ülkemizde işsizliğin azaltılması için önemli projeler hazırlanıyor. Yerel istihdam politikalarıyla bizler de istihdamı artıracağız. İllerde de yerel istihdam politikasının belirlenmesinde oluşturulan kurulların önemi büyük. Kurulumuz çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Kırşehir'de istihdamın arttırılması için çalışıyoruz." dedi.
Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Metin Ülgen Kaya da gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.
Toplantıda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin istihdamın artırılmasına ve işsizliğin azaltılmasına yönelik görüş ve önerileri alındı.
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