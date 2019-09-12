İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un hastane ziyaretleri

KONYA (AA) – İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hizmet başkanları Bozkır Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Heyet ziyaret sırasında hastane idarecileri ve sağlık çalışanlarıyla istişarelerde bulundu.

Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla toplantıda bir araya gelen Prof. Dr. Koç ve beraberindeki heyet, isteyen tüm çalışanlara söz hakkı vererek istek ve şikayetlerini dinledi.

Prof. Dr. Koç ve beraberindeki heyet daha sonra hastaneyi gezerek hasta ve yakınları ile bir süre sohbet etti.

Hastane yönetiminden hastanede açılması planlanan Fizik Tedavi Ünitesi, Palyatif Bakım Merkezi ve Yoğun Bakım Üniteleri hakkında da bilgi alan Koç, bu ünitelerin açılması için her türlü desteği vereceklerini dile getirerek, en kısa zamanda açılabilmesi için elllerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü verdi.

Hastane başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Taşçı da, hastane müdürleri ve sağlık çalışanları adına memnuniyeti dile getirerek Koç ve ekibine teşekkür etti.

Prof. Dr. Koç ve hizmet başkanları daha sonra, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi'nde yer alan Sarıoğlan 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi'nde de çeşitli incelemelerde bulundu.