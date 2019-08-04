İlçe Sağlık Müdürlüğü denetimlerini sürüyor
YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay rutin olarak yapılan, iş yeri denetimleri sürüyor.
Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak, denetimler kapsamında her ay mahallelerde bulunan birçok iş yerinde denetim yaptıklarını dile getirdi.
Sorgun'daki tüm mahalle ve merkezde bulunan iş yerlerinde rutin denetimler yaptıklarını aktaran Parlak, "Merkezdeki mahallelerimizin dışında beldelerimizde de bu denetimleri sürdürüyoruz. Ayrıca kıraathane, restoran, kafe, kuaför, berber, pastane ve fırın gibi iş yerlerinde de temizlik, hijyen, tarihi geçmiş gıdalar, sigara içilip içilmediği, yasalara uyulup uyulmadığı konularında denetimlerde bulunuyoruz." dedi.
Parlak, yasayla belirtilmiş şartlara uymayan iş yerlerinin önce uyarıldığını, sonra haklarında yasal işlem yapıldığını sözlerine ekledi.
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