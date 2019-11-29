Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'nun okul ziyareti
KONYA (AA) – Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindeki heyet Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okulu gezen heyet daha sonra hep beraber, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesine destek veren 7-C ve 7-E sınıflarını ziyaret ederek bu projeye desteklerinden dolayı sınıf temsilcileri Betül Önemli ve Meryem Çolak'a teşekkür belgesi verdi.
Projeyle ilgili duygularını aktaran Kaymakam Kadiroğlu, "Yetim kardeşlerinin yüzünü güldürmek, onları bir nebze de olsa mutlu etmek için çaba gösteren, projeye destek veren ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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