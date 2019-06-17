Ilgın’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ilçesinde başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Ilgın Belediyesine ait Sahip Ata Termal Otel konferans salonunda düzenlenen törende, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde takdir belgesi alıp, başarı sıralamasında yüzde 10’a giren 284 lise öğrencisine ödülleri verildi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, başarıları bireysel gayretlerin belirlediği günümüzde başarılı olmanın sırrının aile, okul ve çevre üçgeninin sağlıklı kurulmasından geçtiğini söyledi.

Öğrenim hayatının sonunda herkesin mutlaka başarısının ödülünü alacağını belirten Kadiroğlu, "Fakat bizler bu uzun yolda ara ara başarıları ödüllendirerek, çocuklarımızın motivasyonlarını arttırmalıyız. Bu yıl üniversite sınavlarında örgün öğretim yapan en az 4 yıllık bir fakülteyi kazanan öğrencileri de ödüllendireceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Kadiroğlu, başarılı bir dönem geçiren öğrencilere, yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Törende öğrenciler adına konuşma yapan Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berra Dişli, "Başarılarımızdan dolayı bizi her zaman destekleyen, motive eden ve bu ödüllere layık gören sayın Kaymakamımıza, bütün öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Elgün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur, Ilgın Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nisan Albayrak, Şube Müdürü İhsan Çolak, Askerlik Şubesi Başkanı Mehmet Göçen, İlçe Sağlık Müdürü Abdülmuttalip Sarı, Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Koç ve Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen tarafından verildi.