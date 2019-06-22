İlk tematik müzik üniversitesi öğrencilerini bekliyor

ANKARA (AA) – BURCU ÇALIK- Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olarak dünyaya açılan sanatçılar yetiştirmeyi hedefleyen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni fakülteleriyle bu yıl aktif bir şekilde öğrenci alımına başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2016'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müjdesini verdiği, Temmuz 2017'de kurulan ve yaklaşık 6 ay sonra öğrenci kabülüne başlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, farklı mimarisi, atölyeleri ve eğitim kadrosuyla öğrencilere yeni bir ufuk açıyor.

Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olma özelliğini taşıyan ve bir yılı geride bırakan üniversitenin yeni dönem projeleri ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, Türkiye'nin zengin kültürel değerlerini yaşatmak açısından önemli bir misyon yüklendiklerini belirtti.

İlk olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin eğitime açıldığını aktaran Parlak, bu fakültede yaklaşık 100 öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydetti.

Prof. Parlak, "Bu yıl İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesini aktive edeceğiz. İki fakültemizin de bütün çalışmalarını, eğitim kadrosunu tamamlamak üzereyiz. Eğitim programlarını, müfredatlarını hazırlayarak YÖK'e sunduk ve kabul oldu. Lisans, yüksek lisans ve kısa bir zaman içerisinde de doktora programlarını açarak iki fakültemize bu sene öğrenci alımına başlayacağız." diye konuştu.

– "Ortaokul ve lise bölümünü de açacağız"

İcra Sanatları Fakültesinde ses, çalgı eğitimi, tiyatro, dans gibi performansa dayalı bölümlerin bulunduğunu belirten Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İcra Sanatları Fakültesinin alt yapıdan gelerek güçlü icracıların yetiştiği bir fakülte olmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak icra sanatları bünyesinde ortaokul ve lise bölümünü de açacağız. Böylelikle öğrencileri alt yapıdan yetiştirebileceğiz. Çalışmayı bu yıl içerisinde tamamlayıp seneye ortaokul ve lisemizi de devreye sokmuş olacağız.

Ayrıca onun öncesinde belki yarı zamanlı kurslar açarak çocuklarımızı erken yaşlarda tespit edip, ortaokul ve liseye alacağız. Öğrencileri bunun üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora donanımı kazandırarak güçlü icracılar yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Parlak, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesinde ise bu alana yönelik eğitimcilerin yetiştirileceğini söyledi.

– "Kontenjanlarımız belli oldu"

Parlak, bu yıl toplam üç fakültedeki bölümlere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci alımı yapılacağını belirterek, "Kontenjanlarımız aşağı yukarı belli oldu. Lisansüstü ile 200 civarında öğrenci almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lisans programlarına başvurmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) taban puanı alma ve yetenek sınavında başarılı olma şartının bulunduğunu anlatan Parlak, "Üniversitemizin en temel özelliklerinden biri ülkemizin bütün potansiyelini bir değer olarak görüp buna bütünlüklü olarak sahip çıkması ve bu değerler üzerinden bir dünya üniversitesi olmayı hedeflemesi." dedi.

– "Hocalarımızın her biri alanının önde gelen duayenleri, üstadları"

Anadolu'nun zengin kültürel birikimini öğrencilere aktaracaklarını vurgulayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Parlak, şunları kaydetti:

"Tabiri yerindeyse pergelin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğer hareketli ayağını bütün dünyaya açan, kainatın bütün seslerine kulak verip onu anlamaya çalışan, hem bölgesinde hem de dünyada lider olmayı hedeflemiş bir üniversiteyiz. Öğrencilerimize kaliteli, geniş ufuklu ve dinamik bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Hocalarımızın her biri alanının önde gelen duayenleri, üstadları. Böylesi kaliteli bir ortam da hem sanatın ilerlemesi hem de güçlü öğrenciler yetiştirilebilmesi bakımından belirleyici oluyor."

– İki aşamalı yetenek sınavı yapılacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin lisans programları için online başvurular 1-26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Üniversite adayları özel yetenek sınavına ise 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde katılacak.

Özel yetenek sınavları iki aşamadan oluşacak.