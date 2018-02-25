İlk yardım eğitimi neleri kapsar

Kazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir.

Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile sonuçlanabilir. Bir de insan hayatının hunharca geçtiği, teknolojinin büyüdüğü, iş sahalarının geliştiği, otomobil sayısının arttığı günümüzde bu etkenler yüzünden yaşanan bir takım olumsuz hadiseler yaşanmaktadır. Bunların önüne geçmek de bir oranda mümkün olsa da genel anlamda önlemenin imkansız olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak bu olaylarda da yine doğal afetlerde olduğu gibi yapılması gerekenleri bilmek ve buna göre davranmak, olay sonrasında insan hayatının kurtulması için yeterli gelmektedir. İlk yardım eğitimi tam da bu konuları kapsayan bir eğitim olup, kısa veya uzun süre devam edebilen bir eğitim türüdür. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde bu konuda eğitim veren kurumların bulunması, insanların bilinçli hareket etmeleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Tabi doğru eğitimi doğru yerden almak da yine bu konuda önemli bir yere sahiptir. Peki, ilk yardımda anlatılan ve pratik uygulamalarla öğretilen kategoriler veya konular nelerdir?

İlk yardım eğitimi konuları

Kurumlar, ilk yardım konusunda eğitim verirken belli bazı alanlar üzerinde özellikle dururlar, ancak genel olarak verilen bilgiler, hayat kurtarmaya yöneliktir. Genel ilk yardım bilgileri sayesinde olaylar esnasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili eğitimler verilir, hasta/yaralının olay yerinde değerlendirilmesi eğitiminde, olay yerinde yapılması gerekenler hakkında eğitim verilir ki diğer konularda da ele aldığımız bu konunun çok önemli olduğuna değinmiştik. İlk yarım eğitimi için önemli yer tutan bir diğer konu ise temel yaşam desteği eğitimidir. Bu eğitim sayesinde, hasta/yaralıya müdahale ederken hayatta kalabilmesi için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili pratik eğitimler verilir bu da yine kaza sonrası bilinçli davranabilmek için en önemli konuların başında gelmektedir. Yaralanmada ilk yardım konusu da önemli bir yer tutmaktadır. Bu eğitim konusu, sadece trafik kazalarında yapılması gerekenleri kapsamayıp, her olay karşısında yapılması gerekenlerle ilgili bilgileri içeren bir eğitim konusudur. Doğal afetlerin sık yaşandığı bir dünyada yaşamamızdan dolayı eğitim konusunda bilmemiz ve üzerinde durmamız gereken konulardan biri de yanık, sıcak çarpması ve donuklarda ilk yardım ile ilgili bilmemiz gerekenlerdir. Yine eğitim konuları arasında yer alan bu kategoride bilinçli davrananların hayat kurtarma konusunda daha mahir olduklarını söylememiz gerekiyor. Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım gibi önemli konuların içerdiği eğitim konuları sayesinde meydana gelen durumlardan en kolay ve en az hasarla kurtulmak mümkündür.

Eğitim için doğru adres

Eğitim konusunun her alanı kendine göre önemlidir. Hayat kurtarma eğitimi olarak da değerlendirilebilecek ilk yardım eğitimi de yine önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle eğitimi doğru kurumdan almanın çok önemli bir yer tuttuğunu belirtmek gerekiyor. Uzun zamandan bu yana faaliyet gösteren ve ilkyardım konusunda uzman olan kurumumuz, iş yerlerine ve kişisel alanlarda eğitim vererek yaşanacak olaylar karşısında nelerin yapılması gerektiği konusunda en iyi eğitimleri vermektedir. İletişim numaramızdan irtibata geçerek gerekli bilgileri alabilir, eğitimlere başlayabilirsiniz.

Kaynak: https://www.szutest.com.tr/ilk-yardim-egitimi/