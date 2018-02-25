İlk yardım eğitimi neleri kapsar
Kazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir.
Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile sonuçlanabilir. Bir de insan hayatının hunharca geçtiği, teknolojinin büyüdüğü, iş sahalarının geliştiği, otomobil sayısının arttığı günümüzde bu etkenler yüzünden yaşanan bir takım olumsuz hadiseler yaşanmaktadır. Bunların önüne geçmek de bir oranda mümkün olsa da genel anlamda önlemenin imkansız olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak bu olaylarda da yine doğal afetlerde olduğu gibi yapılması gerekenleri bilmek ve buna göre davranmak, olay sonrasında insan hayatının kurtulması için yeterli gelmektedir. İlk yardım eğitimi tam da bu konuları kapsayan bir eğitim olup, kısa veya uzun süre devam edebilen bir eğitim türüdür. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde bu konuda eğitim veren kurumların bulunması, insanların bilinçli hareket etmeleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Tabi doğru eğitimi doğru yerden almak da yine bu konuda önemli bir yere sahiptir. Peki, ilk yardımda anlatılan ve pratik uygulamalarla öğretilen kategoriler veya konular nelerdir?
İlk yardım eğitimi konuları
Kurumlar, ilk yardım konusunda eğitim verirken belli bazı alanlar üzerinde özellikle dururlar, ancak genel olarak verilen bilgiler, hayat kurtarmaya yöneliktir. Genel ilk yardım bilgileri sayesinde olaylar esnasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili eğitimler verilir, hasta/yaralının olay yerinde değerlendirilmesi eğitiminde, olay yerinde yapılması gerekenler hakkında eğitim verilir ki diğer konularda da ele aldığımız bu konunun çok önemli olduğuna değinmiştik. İlk yarım eğitimi için önemli yer tutan bir diğer konu ise temel yaşam desteği eğitimidir. Bu eğitim sayesinde, hasta/yaralıya müdahale ederken hayatta kalabilmesi için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili pratik eğitimler verilir bu da yine kaza sonrası bilinçli davranabilmek için en önemli konuların başında gelmektedir. Yaralanmada ilk yardım konusu da önemli bir yer tutmaktadır. Bu eğitim konusu, sadece trafik kazalarında yapılması gerekenleri kapsamayıp, her olay karşısında yapılması gerekenlerle ilgili bilgileri içeren bir eğitim konusudur. Doğal afetlerin sık yaşandığı bir dünyada yaşamamızdan dolayı eğitim konusunda bilmemiz ve üzerinde durmamız gereken konulardan biri de yanık, sıcak çarpması ve donuklarda ilk yardım ile ilgili bilmemiz gerekenlerdir. Yine eğitim konuları arasında yer alan bu kategoride bilinçli davrananların hayat kurtarma konusunda daha mahir olduklarını söylememiz gerekiyor. Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım gibi önemli konuların içerdiği eğitim konuları sayesinde meydana gelen durumlardan en kolay ve en az hasarla kurtulmak mümkündür.
Eğitim için doğru adres
Eğitim konusunun her alanı kendine göre önemlidir. Hayat kurtarma eğitimi olarak da değerlendirilebilecek ilk yardım eğitimi de yine önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle eğitimi doğru kurumdan almanın çok önemli bir yer tuttuğunu belirtmek gerekiyor. Uzun zamandan bu yana faaliyet gösteren ve ilkyardım konusunda uzman olan kurumumuz, iş yerlerine ve kişisel alanlarda eğitim vererek yaşanacak olaylar karşısında nelerin yapılması gerektiği konusunda en iyi eğitimleri vermektedir. İletişim numaramızdan irtibata geçerek gerekli bilgileri alabilir, eğitimlere başlayabilirsiniz.
Kaynak: https://www.szutest.com.tr/ilk-yardim-egitimi/
-
İlk yardım eğitimi neleri kapsar
-
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ, MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
-
KONYA’NIN SİYAH HAVUCU 25 ÜLKENİN GIDASINI RENKLENDİRİYOR
-
KONYA LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK
-
ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN ÇUMRA TİCARET ODASINA ZİYARET
-
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ ÇUMRA’DA
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]