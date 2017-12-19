İlker Başbuğ: Atatürk’ü anlayın ve anlatın

Çukurova Belediyesi’nin Orhan Kemal Kültür Merkezinde ‘Her Ayın 19’unda Saat 19’da’ etkinliği devam ediyor. Her ay farklı bir ismi ağırlayan belediyenin bu ay ki konuğu ise “Atatürk’ü 20. yüzyılın en büyük lideri yapan nedenler” konulu konferans ile 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ oldu.

Konferans öncesi Başbuğ, “Terör Örgütlerinin Sonu”, “20. Yüzyılın En Büyük Lideri: Mustafa Kemal”, “20. Yüzyılın En Büyük Lideri: Atatürk”, “Suçlamalara Karşı Gerçekler”, “Nasıl Bir Türkiye”, “Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler”, “Unutulan Ada Kıbrıs”, “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası”, “Sorunlarla Yüzleşmek” adlı 9 kitabını fuaye alanında imzaladı.

“Prensipler kutsaldır”

Konferansa geçildiğinde ise yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün prensiplerinden bahseden ve çocukluktan gelen prensiplerinin onun hayatında önemli rol oynadığını kaydeden Başbuğ, “Prensipler kutsaldır. Eğer adam gibi prensipleriniz varsa onları değiştiremezsiniz. Kurallar şartlara göre değişir. Mustafa Kemal Atatürk bir yerde konuşurken ‘Alacağımız kararlarda, halkın düşüncelerini elbette göz önünde tutacağız. Mutlaka bu düşüncelere göre hareket etmeye çalışacağız fakat, prensiplerimiz bahis konusu ise başımızı veririz fedakarlık etmeyiz’ diyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu” diye konuştu.

“Atatürk çok farklı bir insan”

Atatürk’ün hayatında bağımsızlıktan hiç fedakarlık etmediğini anlatan İlker Başbuğ, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Bağımsızlıktan fedakarlık etmedi. Küçük yaşlarından beri, ‘Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben yalnız ve bağımsız bulunmayı çocukluktan çıktığım zamandan itibaren daima tercih etmiş ve sürekli olarak yaşamıştım’ diyor. Atatürk çok farklı bir insan. Kişisel olarak da çok bağımsız. Ülke ilişkileri konusunda da bağımsızlığı önde tutan birisi. Özellikle bugünlerde de çok tartışılıyor. NATO ilişkileri falan konuşuluyor. Bu kamuoyu tarafından çok iyi bilinmez ama aslında 1937 yılında uluslararası bir antlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya Türkiye imza atmıştır ve Mustafa Kemal Atatürk çok ısrarlı olmuştur. Ama daha sonra bazı uygulamalar onu rahatsız etmiştir. Bu konuda Yunanistan Başbakanı 19 Ekim 1937’de Türkiye’ye geldiği zaman nasıl hareket edilmesi, ne gibi sorunlar olabileceğini çok güzel ifade etmiştir. O zaman Atatürk’e ‘Büyük devletlerle bir uluslararası ilişkiye girerseniz dikkatli olun bazen kendi milli menfaatleri için ve kendi emelleri doğrultusunda bizi yönlendirmeye çalışırlar’ demiştir. Bağımsızlık denildiği zaman elbette tam bağımsızlık Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatta durduğu noktalardan birisidir.”

“Atatürk’ün rehberi akıl ve bilimdir”

Başbuğ, Atatürk’ün 15 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde ekonomide 2 defa bütçe açığı olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün akla ve bilime çok önem verdiğini de söyleyen Başbuğ, “Atatürk için bütün hayatı boyunca karşılaştığı bütün sorunlarda olaylara bakış açısı çözüm ararken akıl ve bilimi yol gösterici olarak alırdı. Akla ve bilime önem vermiştir. Rehberi odur. Akıl ve bilimi öne alıyorsanız, rehber ediniyorsanız bu tek kelime ile laik düzendir” ifadelerini kullandı.

“Devrimcilik sürekli bir faaliyettir”

Atatürk’ün devrimcilik prensibinden de bahseden Başbuğ, “Devrimcilik çok önemlidir onun prensiplerinde. Devrimcilik çok devamlı ve süreklidir. Canlı bir olay devrimcilik. Atatürk diyor ki, ‘Zaman süratle dönüyor, milletlerin, cemiyetlerin, toplumların bir noktada saadet ve acı duyma, böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, akla ve bilimin gelişimine inkar etmek olur.’ Devrimcilik sürekli bir faaliyettir” şeklinde konuştu.

“Bazı yaş gurupları sosyal medyanın dışına çizgi atmıyor”

Sosyal medya konusundan da bahseden Başbuğ, insanların sosyal medyada çok vakit geçirdiğini söyleyerek, “Sosyal medyaya karşı değiliz fakat genç ve orta yaşları görüyoruz. Sosyal medyanın dışına çizgi bile atmıyorlar. Sosyal medya önemli ama her şeyde sosyal medya kullanıyorlar. Dışarıda bazı aileler oturmuş konuşmuyorlar, cep telefonuna gömülüyorlar sosyal medyadan yazıp çiziyorlar. Buradan çıkartacağımız sonuç fikir sahibi olmak çok önemli” açıklamasını yaptı.

“Atatürk’ün hayat felsefesi medeni olmaktı”

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat felsefesini de yorumlayan İlker Başbuğ, “Medeni olmaktı. Onun hayat felsefesinin tek bir temeli medeni ve uygar olmak. O zaman medeni ve uygarlıktan ne anlıyordu Atatürk. Bize diyor ki, ‘Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, ilk önce zihniyetinizde, aklınızda medeni olduğunuzu ispat ile gösterme mecburiyetindesiniz.’ İnsanları değerlendirirken düşünce yapısını anlamaya çalışın. Yoksa diğer konularla insanları kategorize etmeyin. Şekil farklı olabilir ama o insanın düşüncesi zihniyeti farklı olabilir” diye konuştu.

“Atatürk’ü anlatın”

Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak gerektiğini ve herkesin bu konuda üzerine düşeni yapmasını istediğini belirten 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarınıza lütfen Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatın. Ama ilk olarak siz anlayın. Sloganlar içerisinde onu bırakmayın. Lütfen sloganlarda bırakmayın bu işi. Atatürk’ü anlatın. Bu hepimize düşen bir görev. Türk milleti olarak biz ne yaparsak yapalım Atatürk’e olan borcumuzu ödeyemeyiz. En azından bu konuda biraz çabalayın. Lütfen Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayın, anlatın, sahip çıkın.”

Konuşmanın sonunda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından Başbuğ’a çiçek takdim edildi. Düzenlenen panele çok sayıda Adanalı vatandaş katıldı.

Umutcan İşledici – Serkan Çetinkaya – Mustafa Apaydın