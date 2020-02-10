İlmek ilmek ördükleri “kındıra” ile sepetçiliği yaşatıyorlar
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamışlardan sepet ve hediyelik eşya yapan kursiyer kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatıyor.
İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sepet örme kursuna katılan 20 kadın, sonbaharda dere boylarında kurumaya başlayan ve yörede "kındıra" olarak bilinen kamışları ilmek ilmek örerek, evlerde kullanılacak eşyalara dönüştürüyor.
Günlük 40 lira ücret alan kadınlar, birbirinden güzel sepetlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Hülya Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöre kadınlarının kursa ilgi gösterdiğini söyledi.
Son yıllarda unutulan sepet örmenin Türkiye'de kuşaktan kuşağa aktarılan ve yaşatılmaya çalışılan bir kültürel miras olduğunu belirten Öztürk, "Sepet geleneksel el sanatlarımızdan, ayrıca yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları grubuna giriyor. Bunu yaşatmak amacıyla bir araya geldik." dedi.
– "Kadınlar kendilerine iş alanları oluşturacak"
Öztürk, kamışların dere kenarında doğal olarak yetiştiğini dile getirerek, "Evde sıkılan kursiyerlerimiz kursumuza katılıyor. Stres atmak maksatlı katılım sağlayanlar da var. Burada olmaktan mutlular. Ekmek sepeti, vazo ve küçük hediyeler yapıp satılıyor. Kurs sonunda belgelerini alan kadınlar, kendilerine iş alanları oluşturacak." diye konuştu.
Kursiyer Ümran Gül (47) ise kursla hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını hem de el sanatı öğrendiklerini vurguladı.
Annesinin küçükken uğraştığı sepetlerin yapılışını merak ettiğini aktaran Gül, "Annem sepete kayısı, yumurta koyardı. Kurs bitince imkanım çerçevesinde örüp satmak istiyorum. Kamışlardan kapı süsü, paspas, yumurtalık, ekmeklik, tepsi, oyuncak sepetler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kazakistanlı kursiyer Gülbanu Kök de kursa ev dekorasyon malzemesi yapmak için geldiğini anlattı.
Ülkesinde de sepet işiyle uğraşıldığına değinen Kök, kursta öğrendikleriyle sepet yapacağını ve iş kurmayı düşündüğünü ifade etti.
-
Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı
-
Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı
-
ÇEDAŞ ekipleri arıza giderirken yaban hayatını da unutmuyor
-
Eskişehir'den 4 sporcu karate milli takımına seçildi
-
Uluslararası tarım fuarında Petlas'a yoğun ilgi
-
Hayvansever Adnan Köksal 30 yıldır kedilerle iç içe yaşıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.