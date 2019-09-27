İnandık Barajı 28 bin 750 dekar alanı sulayacak
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı devam eden İnandık Barajı'nın tamamlandığında 28 bin 750 dekar alanı sulayacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İnandık Barajı'nda depolanacak 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanacağını belirtti.
Aydın, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olan DSİ'nin bu çerçevede Yozgat'ta yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam etiğini ifade etti.
Bölgede hasretle beklenen İnandık Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Aydın, "Yerköy İnandık Barajı inşaatı kapsamında memba ve mansap batardo imalatlarının tamamlandı ve gövde altı sıyırma kazıları devam etmektedir. İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla, 2019 yılı birim fiyatları ile istihdam alanı ve milli ekonomiye yılda 15 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.
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